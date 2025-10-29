FIBA Europe Cup: BC Trepca - Anwil Włocławek na żywo. Relacja live i wynik online

Koszykarze z Włocławka w tym sezonie Pucharu Europy FIBA jeszcze nie wygrali. Na inaugurację, po dogrywce, przegrali z BB Löwen Braunschweig 97:98. W ostatniej kolejce również jednym punktem i po dogrywce ulegli greckiemu PAOK-owi Saloniki 93:94.





Ich przeciwnicy z Kosowa po dwóch kolejkach również nie mają jeszcze zwycięstwa na swoim koncie. Przegrywali jednak bardziej zdecydowanie niż koszykarze z Włocławka - z BB Löwen Braunschweig 70:84, a z ekipą z Salonik 74:85.





Do kolejnej fazy rozgrywek awansują zwycięzcy grup i sześć najlepszych drużyn z drugich miejsc.





Relacja live i wynik na żywo meczu BC Trepca - Anwil Włocławek na Polsatsport.pl. Początek o 18:30.

ST, Polsat Sport