ATP w Atenach: Kamil Majchrzak - Miomir Kecmanovic. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Piotrkowianin w premierowej rundzie mierzy się z Miomirem Kecmanoviciem. Dotychczas panowie grali ze sobą czterokrotnie. Trzy razy lepszy był Serb, a raz zwyciężył Majchrzak.

W swoim ostatnim spotkaniu Majchrzak uległ Jesperowi De Jongowi 6:4, 6:7 (5-7), 6:7 (4-7). Było to w ramach kwalifikacji do turnieju ATP Masters 1000 w Paryżu. Kecmanovic z kolei dotarł do drugiej rundy w rywalizacji głównej. Tam poległ w starciu z Francisco Cerundolo 5:7, 6:1, 6:7 (4-7).

Transmisja meczu Majchrzak - Kecmanovic w poniedziałek w Polsacie Sport 1 i online w Polsat Box Go. Początek spotkania około godziny 15.00.

KP, Polsat Sport