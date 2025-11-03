Majchrzak/Dzumhur - Gille/Verbeek na żywo. ATP w Atenach. Relacja live i wynik online

Julian CieślakTenis

Kamil Majchrzak/Damir Dzumhur - Sander Gille/Sem Verbeek to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Atenach. Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak/Damir Dzumhur - Sander Gille/Sem Verbeek na Polsatsport.pl.

Kamil Majchrzak rywalizuje w turnieju rangi ATP 250 w Atenach. Najpierw Polak przystąpił do zmagań w grze pojedynczej, lecz pożegnał się z nimi już na etapie pierwszej rundy. Lepszy po dwóch tie-breakach okazał się Serb Miomir Kecmanović.

 

ZOBACZ TAKŻE: Anisimova górą w amerykańskim boju w WTA Finals! Zadecyduje mecz ze Świątek

 

Piotrkowianinowi pozostał zatem debel. W nim występuje u boku Bośniaka Damira Dzumhura. Obaj zawodnicy są jednak typowymi singlistami.

 

W pierwszej rundzie imprezy w stolicy Grecji po drugiej stronie siatki stają natomiast specjaliści od gry podwójnej - Belg Sander Gille, który tez sezon rozpoczął razem z Janem Zielińskim, oraz Holender Sem Verbeek.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Kamil Majchrzak/Damir Dzumhur - Sander Gille/Sem Verbeek na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
ATPATP 250 ATENYATP 250 ATENY 2025ATP ATENYATP ATENY 2025ATP TOURDAMIR DZUMHURKAMIL MAJCHRZAKSANDER GILLESEM VERBEEKTENISTURNIEJE ATP I WTAVANDA PHARMACEUTICALS HELLENIC CHAMPIONSHIPVANDA PHARMACEUTICALS HELLENIC CHAMPIONSHIP 2025

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 