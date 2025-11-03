Majchrzak/Dzumhur - Gille/Verbeek na żywo. ATP w Atenach. Relacja live i wynik online

Kamil Majchrzak rywalizuje w turnieju rangi ATP 250 w Atenach. Najpierw Polak przystąpił do zmagań w grze pojedynczej, lecz pożegnał się z nimi już na etapie pierwszej rundy. Lepszy po dwóch tie-breakach okazał się Serb Miomir Kecmanović.

Piotrkowianinowi pozostał zatem debel. W nim występuje u boku Bośniaka Damira Dzumhura. Obaj zawodnicy są jednak typowymi singlistami.

W pierwszej rundzie imprezy w stolicy Grecji po drugiej stronie siatki stają natomiast specjaliści od gry podwójnej - Belg Sander Gille, który tez sezon rozpoczął razem z Janem Zielińskim, oraz Holender Sem Verbeek.

