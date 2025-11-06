Billie Jean King Cup. Kiedy turniej? Gdzie? Kto zagra?

Tenis

Już niedługo w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się Puchar Billie Jean King z udziałem reprezentacji Polski. Kiedy jest Billie Jean King Cup? Kto zagra? Gdzie? Sprawdź poniżej.

Tenisistka w stroju reprezentacji Polski gra na korcie tenisowym.
fot. PAP

Puchar Billie Jean King to kobiecy turniej tenisowy przeznaczony dla krajowych reprezentacji. W każdej z kadr narodowych znajdą się po cztery zawodniczki, które powalczą o awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026.

 

ZOBACZ TAKŻE: Williams wraca na kort! Właśnie potwierdzili jej udział w turnieju WTA 250

 

W styczniu światowa federacja ogłosiła, że gospodarzem turnieju finałowego Billie Jean King Cup przez następne trzy lata będzie Shenzhen.

 

Polskę w turnieju Pucharu Billie Jean King reprezentować będzie między innymi Iga Świątek. Poprzednio wiceliderka rankingu WTA wystąpiła w reprezentacji narodowej w listopadzie ubiegłego roku. W Maladze pomogła Polkom osiągnąć najlepszy wynik w historii – półfinał w Billie Jean King Cup Finals, w którym po decydującym deblu uległy 1:2 Włoszkom.

Billie Jean King Cup. Kiedy turniej? Gdzie? Kto zagra?

Turniej Billie Jean King Cup odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. Wezmą w nim udział reprezentacje Polski, Rumunii oraz Nowej Zelandii.

 

Transmisje Billie Jean King Cup na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PUCHAR BILLIE JEAN KINGTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wojciech Fibak: To najważniejsze zadanie dla nowego opiekuna Igi Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 