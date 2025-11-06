Puchar Billie Jean King to kobiecy turniej tenisowy przeznaczony dla krajowych reprezentacji. W każdej z kadr narodowych znajdą się po cztery zawodniczki, które powalczą o awans do kwalifikacji do BJK Cup Finals 2026.

W styczniu światowa federacja ogłosiła, że gospodarzem turnieju finałowego Billie Jean King Cup przez następne trzy lata będzie Shenzhen.

Polskę w turnieju Pucharu Billie Jean King reprezentować będzie między innymi Iga Świątek. Poprzednio wiceliderka rankingu WTA wystąpiła w reprezentacji narodowej w listopadzie ubiegłego roku. W Maladze pomogła Polkom osiągnąć najlepszy wynik w historii – półfinał w Billie Jean King Cup Finals, w którym po decydującym deblu uległy 1:2 Włoszkom.

Billie Jean King Cup. Kiedy turniej? Gdzie? Kto zagra?

Turniej Billie Jean King Cup odbędzie się w dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. Wezmą w nim udział reprezentacje Polski, Rumunii oraz Nowej Zelandii.

Transmisje Billie Jean King Cup na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport