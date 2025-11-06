WTA Finals: Aryna Sabalenka - Coco Gauff. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Aryna Sabalenka - Coco Gauff to jeden z meczów tegorocznej edycji WTA Finals w Rijadzie. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Sabalenka, która jest liderką rankingu WTA, zaczęła turniej od wygranej z Jasmine Paolini, a następnie pokonała Jessikę Pegulę. Z kolei Gauff, będąca trzecią "rakietą" świata, najpierw przegrała ze swoją rodaczką Pegulą, a następnie zwyciężyła Paolini.

 

ZOBACZ TAKŻE: Williams wraca na kort! Właśnie potwierdzili jej udział w turnieju WTA 250

 

Obie tenisistki rywalizowały ze sobą jedenastokrotnie. Bilans jest minimalnie korzystniejszy dla Gauff, która wygrała sześciokrotnie, wliczając w to ostatni pojedynek, do którego doszło podczas tegorocznego finału French Open.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sabalenka - Gauff na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport
ARYNA SABALENKACOCO GAUFFTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA FINALS

