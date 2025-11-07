Okradała swoją koleżankę z kadry. Wielokrotna mistrzyni świata zawieszona

Jak poinformowała FFS późnym wieczorem w komunikacie, ten "tymczasowy sześciomiesięczny zakaz uczestnictwa w zawodach i treningach organizowanych lub autoryzowanych przez FFS i IBU (Międzynarodową Unię Biathlonu), z pięciomiesięcznym zawieszeniem", wchodzi w życie 7 listopada.





Określono sankcję jako surową, ale zawieszenie większości kary oznacza, że 29-letnia biathlonistka może myśleć o udziale w zimowych igrzyskach olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo (6-22 lutego).

W czwartek, po przesłuchaniu przez Komisją Dyscyplinarną FFS, zawodniczka została również ukarana grzywną w wysokości 30 tysięcy euro, z czego 15 tysięcy euro w zawieszeniu.

Federacja podkreśliła, że nie będzie "dalszego komentarza" w tej sprawie.

W październiku Simon została skazana przez sąd w Albertville na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu oraz 15 tysięcy euro grzywny za kradzież i oszustwo związane z kartą bankową. Przyznała się do winy, choć miała kłopot z wyjaśnieniem swojego zachowania.

Dziesięciokrotna mistrzyni świata była oskarżona o wielokrotne używanie - począwszy od 2021 roku - kart bankowych swojej koleżanki z reprezentacji Justine Braisaz-Bouchet i fizjoterapeuty drużyny do zakupów o wartości do 2400 euro, a także o kradzież niewielkich kwot (od 20 do 50 euro). Kilkakrotnie dzieliła z nimi pokoje lub mieszkania podczas obozów treningowych.

Simon przeprosiła poszkodowane osoby.

- Nie potrafię wytłumaczyć swojego zachowania. Musiałam współpracować z psychologiem, aby to zrozumieć i wyciągnąć z tego wnioski - dodała.

Oskarżenie powołało się na dwie nieuczciwe transakcje dokonane kartami bankowymi ofiar. Simon wcześniej zaprzeczała zarzutom, twierdząc w 2023 roku, że jej nazwisko zostało użyte bez jej wiedzy i że złożyła skargę o kradzież tożsamości.

29-letnia Francuzka jest jedną z najbardziej utytułowanych biathlonistek na świecie.

Łącznie ma 13 medali mistrzostw świata, w tym aż 10 złotych. W sezonie 2022/23 zdobyła Kryształową Kulę, a dwa lata później zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jest też srebrną medalistką olimpijską z 2022 roku w sztafecie mieszanej.

Nowy sezon biathlonowego Pucharu Świata ruszy 29 listopada w szwedzkim Oestersund.

ST, PAP