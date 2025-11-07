Polska - Holandia. Kiedy kolejny mecz El. MŚ 2026? O której godzinie?

Polacy w przedostatnim spotkaniu grupowym zmierzą się na PGE Narodowym z reprezentacją Holandii. Nasi rywale zajmują pierwsze miejsce w tabeli grupy eliminacyjnej i mamy nikłe szanse na zmianę tego stanu rzeczy. Oznacza to, że nasza reprezentacja najprawdopodobniej o awans na MŚ 2026 powalczy w barażach.





ZOBACZ TAKŻE: Mundial zbliża się wielkimi krokami. Kiedy losowanie baraży?



W pierwszym meczu Polacy nie dali się zdominować Holendrom i w starciu wyjazdowym wywalczyliśmy remis. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1:1, a dla Biało-Czerwonych bramkę pięknej urody strzelił Matty Cash. Jak będzie tym razem?





Polska - Holandia. Kiedy mecz? O której godzinie?





Kiedy mecz Polska - Holandia w El. MŚ 2026? Spotkanie Polska - Holandia odbędzie się 14 listopada na PGE Narodowym. Godzina meczu Polska - Holandia to 20:45.

ST, Polsat Sport