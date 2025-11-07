WTA Finals: Aryna Sabalenka - Amanda Anisimowa. Relacja live i wynik na żywo

Liderka światowego rankingu i główna faworytka do końcowego triumfu w WTA Finals pewnie awansowała do półfinału, nie przegrywając przy tym żadnego spotkania w grupie. W pierwszym starciu jej rywalką była Jasmine Paolini. 27-latka nie dała Włoszce najmniejszych szans i zwyciężyła 6:3, 6:1. Kolejną przeciwniczką Białorusinki była Amerykanka - Jessica Pegula. Reprezentantka Stanów Zjednoczonych zdołała wygrać seta przeciwko liderce rankingu WTA, ostatecznie jednak Sabalenka triumfowała 6:4, 2:6, 6:3. Przystępując do ostatniego grupowego meczu, 27-latka była już pewna awansu do dalszej fazy, jej rywalka Coco Gauff potrzebowała z kolei zwycięstwa, by móc myśleć o półfinale. Liderka światowego rankingu ograła Gauff 7:6(5), 6:2 i wyeliminowała ją z dalszej rywalizacji w Rijadzie.





Droga do półfinału dla debiutującej w WTA Finals Amerykanki, Amandy Anisimowej, była bardziej skomplikowana. Na inaugurację 24-latka wyraźnie przegrała z Kazaszką - Jeleną Rybakiną 3:6, 1:6. Następnie w trzysetowym starciu okazała się być lepsza od swojej rodaczki – Madison Keys i triumfowała, pomimo przegranej pierwszej partii - 4:6, 6:3, 6:2. Losy spotkania Anisimowa odwróciła również w konfrontacji z Igą Świątek, której stawką był awans do półfinału. Amerykanka przegrała pierwszego seta 6:7(3), natomiast w dwóch kolejnych partiach zwyciężyła odpowiednio 6:4 i 6:2. Takim sposobem czwarta tenisistka światowego rankingu w swoim debiucie w WTA Finals zameldowała się w najlepszej czwórce turnieju.

Obie tenisistki grały ze sobą dziesięciokrotnie. Bilans bezpośrednich starć wynosi 6-4 dla, co ciekawe, mniej utytułowanej Anisimowej.





ST, Polsat Sport