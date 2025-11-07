WTA Finals: Jelena Rybakina - Jessica Pegula. Relacja live i wynik na żywo

Rybakina była bezbłędna w fazie grupowej WTA Finals. Kazaszka jedynego seta na tym etapie turnieju straciła w starciu z Igą Świątek. 26-latka przegrała pierwszą partię 3:6, natomiast dwie kolejne zwyciężyła gładko 6:1, 6:0. W pozostałych dwóch meczach Rybakina nie miała już większych problemów. Na inaugurację zmagań w Rijadzie w mniej niż godzinę uporała się z Amerykanką Amandą Anisimową, ostatecznie triumfując 6:3, 6:1. Do ostatniego spotkania grupowego Kazaszka przystępowała pewna awansu do półfinału, utrzymała jednak odpowiednią koncentrację i pokonała Jekatierinę Aleksandrową 6:4, 6:4. Rosjanka w ostatnim meczu grupowym zastąpiła kontuzjowaną Amerykankę – Madison Keys.





Bardziej wyboistą drogę do półfinału miała Amerykanka Jessica Pegula. W pierwszym meczu pokonała ona swoją rodaczkę i obrończyni tytułu sprzed roku - Coco Gauff 6:3, 6:7(4), 6:2. W kolejnym spotkaniu 31-latka postawiła się liderce światowego rankingu, Białorusince Arynie Sabalence, ale ostatecznie przegrała 4:6, 6:2, 3:6. Ostatnia grupowa konfrontacja z Włoszką Jasmine Paolini była zatem kluczowa w kwestii awansu, Pegula bez większych komplikacji triumfowała 6:2, 6:3 i awansowała do półfinału.

Obie tenisistki grały ze sobą pięciokrotnie. Bilans bezpośrednich starć wynosi 3:2 na korzyść Rybakiny.





Relacja live i wynik na żywo meczu Rybakina - Pegula na Polsatsport.pl.

ST, Polsat Sport