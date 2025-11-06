Kiedy kolejny mecz Igi Świątek? Wtedy zagra w Polsce!

Iga Świątek

Iga Świątek odpadła z WTA Finals, teraz czas na chwilę odpoczynku i powrót do rywalizacji. Kiedy i gdzie Świątek zagra kolejny mecz?

Uśmiechnięta kobieta w jasnofioletowej czapce i szarym stroju sportowym.
fot, PAP
Iga Świątek zagra w turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie

Świątek po zwycięstwie z Madison Keys 6:1, 6:2 i porażkach z Jeleną Rybakiną 6:3, 1:6, 0:6 oraz Amandą Anisimową 7:6(3), 4:6, 2:6 odpadła z WTA Finals już na etapie fazy grupowej. Sezon dla polskiej tenisistki jednak się nie skończył - już niedługo wystąpi przed polską publicznością w Gorzowie Wielkopolskim.

W dniach 14-16 listopada właśnie w Gorzowie będzie rozgrywany eliminacyjny turniej Billie Jean King Cup, w którym Polska zmierzy się z Rumunią i Nową Zelandią. Świątek zagra dla reprezentacji po raz pierwszy od listopada ubiegłego roku. Wtedy to pomogła reprezentacji odnieść historyczny sukces, jakim był półfinał w Billie Jean King Cup Finals.

 

Teraz 24-latka, wraz z Katarzyną Kawą, Lindą Klimovicovą i Martyną Kubką, powalczą w Gorzowie Wielkopolskim o awans do grona czternastu najlepszych drużyn, by w kwietniu mieć szansę na grę o udział w przyszłorocznych Billie Jean King Cup Finals.

Transmisje Billie Jean King Cup na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

ST, Polsat Sport
