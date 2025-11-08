ZAKSA ograła Jastrzębski Węgiel! Pierwsze zwycięstwo kędzierzynian w sezonie

Wyrównana rywalizacja obu ekip w premierowej odsłonie była wyrównana do stanu 13:13. Później dominowała ZAKSA, mając wyraźną przewagę w ataku i lepiej prezentując się w przyjęciu. Od stanu 18:16 poszła punktowa seria kędzierzynian, gdy w polu serwisowym zadomowił się Kamil Rychlicki. W ostatniej akcji seta Rafał Szymura zaatakował po bloku rywali (25:16).





Zobacz także: Artur Szalpuk o zmianie pozycji. "Wierzę, że dostanę szansę"

W drugiej odsłonie przeważali jastrzębianie, którzy poprawili skuteczność w ofensywie. Dokładali też punkty zagrywką - dwoma asami popisał się (7:10, 15:19). W końcówce gospodarze dogonili jednak rywali (20:20), a później wyszarpali zwycięstwo, wygrywając dwie ostatnie akcje. Piłkę setową dał skuteczny atak Karola Urbanowicza ze środka, a po chwili autowe uderzenie gości ustaliło wynik na (25:23).

Początek trzeciego seta przyniósł wyraźną przewagę jastrzębian oraz punkty zdobyte bezpośrednio z zagrywki (2:5, 3:8). Później dwa asy dołożył jeszcze Benjamin Toniutti i gospodarze przegrywali 7:12. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla znów jednak nie ustrzegli się błędów, a kędzierzynianie odrobili straty (17:17). Końcówka seta przyniosła grę punkt za punkt. Adam Lorenc wywalczył piłkę setową dla przyjezdnych (23:24), ale ZAKSA doprowadziła do gry na przewagi. Wygrali ją gospodarze, a mecz zamknął atakiem z przechodzącej piłki Karol Urbanowicz (27:25).

Skrót meczu ZAKSA - Jastrzębski Węgiel:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Kamil Rychlicki (15), Igor Grobelny (13) – ZAKSA; Nicolas Szerszeń (10), Miran Kujundzic (10) – JSW. ZAKSA miała przewagę w ataku, lepiej punktowała blokiem (6–4) i popełniła mniej błędów własnych (19, przy 23 rywali); goście zdobyli więcej punktów zagrywką (3–6). MVP: Quinn Isaacson.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:16, 25:23, 27:25)

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Kamil Rychlicki, Rafał Szymura, Szymon Jakubiszak, Quinn Isaacson – Mateusz Czunkiewicz (libero) oraz Marcin Krawiecki, Mateusz Rećko. Trener: Andrea Giani.

JSW: Benjamin Toniutti, Nicolas Szerszeń, Anton Brehme, Łukasz Kaczmarek, Miran Kujundzic, Łukasz Usowicz – Jakub Jurczyk (libero) oraz Adam Lorenc, Joshua Tuaniga, Adrian Staszewski (libero), Mateusz Kufka. Trener: Andrzej Kowal.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI