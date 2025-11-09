Zadyszka po Superpucharze? Sensacyjna porażka siatkarzy Bogdanki ze Skrą

Od pierwszych akcji premierowej partii przewagę uzyskali siatkarze z Bełchatowa (4:7), którzy później jeszcze powiększyli przewagę (6:12). Gospodarze próbowali gonić wynik, zbliżali się na dwa oczka (10:12, 15:17), ale goście grali skutecznie w ofensywie i utrzymywali przewagę. Nie brakowało dobrej siatkówki, ciekawych akcji, ale też kontrowersji, gdy przy stanie 19:23 gospodarze domagali się weryfikacji akcji wygranej przez Skrę. Seta zakończył skutecznym atakiem Antoine Pothron (20:25).

Druga odsłona jeszcze bardziej podgrzała emocje w hali Globus. Znów lepiej rozpoczęli goście (4:6, 8:12), siatkarze Bogdanki odrobili jednak straty (14:14). Obie ekipy do końca toczyły wyrównaną walkę. Po skutecznym ataku Wilfredo Leona gospodarze mieli piłkę setową (24:23), ale zepsuli zagrywkę i rozpoczęła się gra na przewagi. Jej bohaterem był Daniel Chitigoi, który najpierw posłał asa, a po chwili skutecznie zaatakował z drugiej linii (24:26).

Gospodarze zaczęli budować punktową zaliczkę od początku trzeciego seta (9:6), a w środkowej jego części wyraźnie odskoczyli rywalom (15:10). Byli skuteczniejsi od bełchatowian w ataku, dokładali też punkty zagrywką, a w końcówce kontrolowali sytuację. Wilfredo Leon wywalczył piłkę setową (24:18), a serwis rywali w siatkę dał gospodarzom brakujący punkt (25:19).

Czwartą partię lepiej rozpoczęli siatkarze Skry (0:3, 4:8), nieco później asa dołożył Bartłomiej Lemański i było 7:11. Gospodarze odrobili straty (14:14), gra się wyrównała, obie ekipy rywalizowały punkt za punkt i losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Po dwóch błędach bełchatowian Bogdanka prowadziła 23:21, ale goście wyrównali i seta zwieńczyła gra na przewagi. Nie brakowało w niej emocji, a górą byli ostatecznie siatkarze z Bełchatowa, którzy po autowym ataku rywali mogli cieszyć się z sensacyjnej wygranej (26:28).

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (20), Jackson Young (12), Mateusz Malinowski (10) – Bogdanka; Daniel Chitigoi (18), Antoine Pothron (15), Bartłomiej Lemański (13), Arkadiusz Żakieta (13) – Skra. MVP: Bartłomiej Lemański (9/12 = 75% skuteczności w ataku + 4 asy).



Bogdanka LUK Lublin – PGE GiEK Skra Bełchatów 1:3 (20:25, 24:26, 25:19, 26:28)

Bogdanka: Jackson Young, Fynnian McCarthy, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanow, Kewin Sasak – Thales Hoss (libero) oraz Daenan Gyimah, Hilir Henno, Mateusz Malinowski. Trener: Stephane Antiga.

Skra: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi, Bartłomiej Lemański – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Kamil Szymendera, Kajetan Kubicki, Bartosz Krzysiek, Zouheir El Graoui. Trener: Krzysztof Stelmach.

