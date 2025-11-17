Reprezentacja Polski przystąpi do ostatniej kolejki eliminacji ze świadomością, że niezależnie od rezultatu z Maltą wystąpi w barażach do mistrzostw świata 2026. Stawką poniedziałkowego spotkania nie jest więc bezpośredni awans, lecz możliwie najwyższe rozstawienie przed czwartkowym losowaniem w Zurychu. To od pozycji w rankingu drużyn barażowych zależy, czy półfinał odbędzie się w Polsce i z kim Biało-Czerwoni zmierzą się w pierwszym starciu.

Pierwszym warunkiem, aby utrzymać miejsce w koszyku numer jeden, jest oczywiście to, że Polacy muszą wygrać na wyjeździe z Maltą i jednocześnie liczyć na korzystny układ wyników w trzech innych grupach.

W kluczowych meczach faworyci muszą zapisać punkty na swoim koncie - Dania nie może przegrać ze Szkocją, Niemcy ze Słowacją, a Austria z Bośnią i Hercegowiną. W przypadku potknięcia którejkolwiek z tych drużyn, nowy wicelider grupy trafi do baraży, automatycznie wskoczy do pierwszego koszyka i zepchnie z niego Polskę.

Aktualny układ rozstawienia pierwszego koszyka to: Włochy, Turcja, Ukraina i Polska.

Jeśli taki porządek zostanie utrzymany, polska reprezentacja zagra półfinał baraży u siebie z jedną z drużyn notowanych w czwartej grupie: Szwecją, Rumunią, Macedonią Północną lub Irlandią Północną.

Zwycięzca tego meczu awansuje do finału ścieżki, gdzie może trafić na zespół z koszyka drugiego lub trzeciego, a o gospodarzu decydować będzie ponowne losowanie.

Bez względu na wyniki w innych grupach Biało-Czerwoni nie spadną niżej niż do drugiego koszyka. To gwarantuje organizację półfinału na własnym stadionie, najprawdopodobniej w Warszawie. Dopiero finał będzie rozgrywany na zasadzie losowania gospodarza, a zwycięzca całej ścieżki otrzyma bilet na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.

Losowanie europejskich baraży o awans na MŚ 2026 odbędzie się 20 listopada o godzinie 13 w Zurychu i wyłoni cztery ścieżki barażowe. Każdą z nich tworzyć będą cztery reprezentacje - po jednej z każdego koszyka. Półfinały zaplanowano na 26 marca, a finały pięć dni później. Zdobywcy czterech przepustek uzupełnią światową stawkę uczestników turnieju zaplanowanego na czerwiec i lipiec 2026 roku.