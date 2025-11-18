El. ME U21: Macedonia Północna - Polska. Relacja live i wynik na żywo

Nasza młodzieżówka pod wodzą Jerzego Brzęczka rośnie w siłę i obiera kurs na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy U-21. Biało-Czerwoni w ostatnim spotkaniu zmierzyli się w hitowym starciu z reprezentacją Włoch. Polacy zdołali odwrócić losy rywalizacji i ostatecznie po golach w końcówce - Bogacza i Kuziemki - zwyciężyli 2:1. Dzięki temu utrzymali się na pozycji lidera grupy. Nasza kadra wygrała dotychczas wszystkie pięć spotkań w ramach eliminacji. Największe wrażenie robi jednak bilans Biało-Czerwonych - strzelili oni siedemnaście goli, tracąc przy tym tylko jednego.





Reprezentacja Macedonii Północnej nie będzie zatem faworytem tego starcia. Nasi rywale zgromadzili do tej pory zaledwie trzy "oczka", na ich zdobycz punktową przełożyło się zwycięstwo z reprezentacją Armenii. We wszystkich innych konfrontacjach musieli uznać wyższość swoich przeciwników. Tak było również, gdy mierzyli się z Polską. Macedończycy we wrześniu przegrali z podopiecznymi Jerzego Brzęczka 0:3.

Jeden z zawodników, który wpisał się na listę strzelców w tamtym spotkaniu, tym razem nie będzie mógł pomóc kadrze. Z powodu kontuzji zgrupowanie opuścił 19-letni pomocnik Zagłębia Lubin - Marcel Reguła.





Relacja live i wynik na żywo meczu Macedonia Północna - Polska na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 17:00.

