Polsat Sport Talk Extra. Gościem Marcin Dorna

Dyrektor sportowy PZPN został powołany przez FIFA do elitarnego grona ekspertów „Technical Study Group” obserwujących mistrzostwa świata do lat 20, które odbyły się w Chile. Marcin Dorna odpowiedzialny był za analizę trendów i innowacji taktycznych. Swoimi spostrzeżeniami podzielił się w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem w programie Polsat Sport Talk Extra.

- Analizowaliśmy na żywo wszystkie 52 spotkania. Chodziło o wychwycenie tendencji, powtarzające się elementy w każdym ze spotkań. Oprócz analityka wydelegowanego przez FIFA mecz obserwowało 22 innych analityków, z których każdy odpowiedzialny był za śledzenie jednego zawodnika. Grupa techniczna, do której zostałem włączony, liczyła czterech wybrańców, jej szefem był Pascal Zuberbuhler, były bramkarz reprezentacji Szwajcarii. Byli w niej także Corinne Diacre, była francuska piłkarka oraz Marcelo Jara, były chilijski piłkarz i trener. Czwórkę tę wspierał Harry Lowe, starszy analityk wydajności piłkarskiej w FIFA – opowiada Dorna.

 

W finale turnieju Maroko pokonało Argentynę, w meczu o trzecie miejsce Kolumbia wygrała z Francją, która była jedną z pięciu federacji europejskich obok Włoch, Ukrainy, Hiszpanii i Norwegii. Reprezentacja Polski nie miała szans znaleźć się w tym elitarnym gronie, ponieważ drużyna rocznika 2005 w ogóle nie awansowała na Euro, skąd można było uzyskać kwalifikację na mundial.

 

Dorna: - Mistrzostwa świata do lat 20 mają swoją specyfikę. Prześledziłem wcześniejsze turnieje, nie ma zdecydowanych wniosków, bo są piłkarze występujący w tej imprezie, którzy robią później karierę w seniorskiej piłce, jak z przedostatniego turnieju chociażby król strzelców Erling Haaland. Sięgając dalej najlepszymi piłkarzami mistrzostw świata do lat 20 na ogół zostawali Argentyńczycy – Diego Maradona, Javier Saviola Leo Messi czy Kun Aguero. Co znaczyli później dla seniorskiej piłki, nie muszę przypominać. Ale są też tacy, którzy na dalszych etapach swoich karier w ogóle się nie wyróżniają. Dlatego warto oglądać taki mundial nie tylko przez pryzmat indywidualności, ale także wyłuskując tendencje, jakie zaczynają obowiązywać w światowym futbolu już od najmłodszych lat.

 

Gość Polsatu Sport Talk Extra mówi też o indywidualnym podejściu PZPN do najzdolniejszych polskich piłkarzy młodego pokolenia, którzy nie grają w reprezentacjach swoich nominalnych roczników, tylko są członkami starszych drużyn, jak np. Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok czy Kacper Potulski z Mainz.

 

