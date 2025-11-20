Zaplanowane na 20 listopada w Zurychu losowanie (godz. 13) ustali cztery tzw. ścieżki barażowe; do każdej trafi po jednej drużynie z danego koszyka. W półfinałach ekipa z koszyka 1 (najwyżej notowane) podejmie rywala z czwartego, a zespół z koszyka nr 2 zagra u siebie z przeciwnikiem z 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w jednym spotkaniu. Podobnie będzie w finałach każdej ścieżki, przy czym jego gospodarze zostaną wyłonieni losowo.

Na razie wiadomo więc na pewno, że Polska zagra w półfinale barażowym u siebie z jedną z drużyn trzeciego koszyka, czyli: Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem.

Mecze barażowe zaplanowano na 26 (półfinały) i 31 marca (finał).

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Polscy piłkarze po raz trzeci z rzędu zagrają w barażach o awans do wielkiej imprezy. Dotychczasowe próby były udane, dzięki czemu wystąpili na mundialu 2022 w Katarze i na Euro 2024 w Niemczech.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina

Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja

Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Czwartkowe losowanie baraży MŚ 2026 transmitowane będzie w Polsacie Sport 1. Transmisja będzie dostępna również online na Polsatsport.pl oraz za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Relacja live i wynik na żywo losowania baraży MŚ 2026 na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.

