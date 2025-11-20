Znamy kolejnych półfinalistów Pucharu Davisa

W reprezentacji Hiszpanii z powodu urazu nie gra lider światowego rankingu Carlos Alcaraz. Mimo nieobecności najlepszego obecnie tenisisty globu, Hiszpanie zdołali pokonać wyżej notowanych na liście ATP Czechów.

Po raz pierwszy jednak w Bolonii do wyłonienia półfinalisty potrzebny był debel, bowiem najpierw Pablo Carreno Busta (ATP 89.) przegrał z Jakubem Mensikiem (19.) 5:7, 4:6, a następnie Jaume Munar (36.) pokonał Jiriego Leheckę (17.) 6:3, 6:4. Chociaż Tomasa Machaca w deblu wspomógł Mensik, to Marcel Granollers i Pedro Martinez zdołali przypieczętować awans Hiszpanii po zwycięstwie 7:6 (10-8), 7:6 (10-8).

Wcześniej w półfinale zameldowali się broniący tytułu Włosi, którzy muszą sobie radzić bez wicelidera światowego rankingu Jannika Sinnera, oraz Belgowie. Te dwie drużyny zagrają o finał w piątek.

Wyniki:

Hiszpania - Czechy 2:1

Pablo Carreno Busta - Jakub Mensik 5:7, 4:6

Jaume Munar - Jiri Lehecka 6:3, 6:4

Marcel Granollers, Pedro Martinez - Tomas Machac, Jakub Mensik 7:6 (10-8), 7:6 (10-8)

IM, PAP