Znamy kolejnych półfinalistów Pucharu Davisa

Tenisiści Hiszpanii awansowali do półfinału rozgrywek o Puchar Davisa, wygrywając z Czechami 2:1. Ich kolejnymi rywalami będą zwycięzcy ostatniego ćwierćfinału Argentyny z Niemcami. Finałowy turniej, z udziałem ośmiu najlepszych drużyn, odbywa się w Bolonii.

Hiszpania pokonała Czechy w Pucharze Davisa po emocjonującym starciu

W reprezentacji Hiszpanii z powodu urazu nie gra lider światowego rankingu Carlos Alcaraz. Mimo nieobecności najlepszego obecnie tenisisty globu, Hiszpanie zdołali pokonać wyżej notowanych na liście ATP Czechów.

 

Po raz pierwszy jednak w Bolonii do wyłonienia półfinalisty potrzebny był debel, bowiem najpierw Pablo Carreno Busta (ATP 89.) przegrał z Jakubem Mensikiem (19.) 5:7, 4:6, a następnie Jaume Munar (36.) pokonał Jiriego Leheckę (17.) 6:3, 6:4. Chociaż Tomasa Machaca w deblu wspomógł Mensik, to Marcel Granollers i Pedro Martinez zdołali przypieczętować awans Hiszpanii po zwycięstwie 7:6 (10-8), 7:6 (10-8).

 

Wcześniej w półfinale zameldowali się broniący tytułu Włosi, którzy muszą sobie radzić bez wicelidera światowego rankingu Jannika Sinnera, oraz Belgowie. Te dwie drużyny zagrają o finał w piątek.

 

Wyniki:

 

Hiszpania - Czechy 2:1

Pablo Carreno Busta - Jakub Mensik 5:7, 4:6
Jaume Munar - Jiri Lehecka 6:3, 6:4
Marcel Granollers, Pedro Martinez - Tomas Machac, Jakub Mensik 7:6 (10-8), 7:6 (10-8)

 

