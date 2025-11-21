A jednak! Legenda nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! Zadebiutuje na PGE Narodowym

Chomskiego nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi żużla w tym kraju. To były zawodnik, który po zakończonej karierze przez dekady pracował jako trener klubowy. Warto podkreślić, że w latach 2005-2006 był już opiekunem kadry. Pod jego wodzą Biało-Czerwoni sięgnęli po złoto DPŚ, ale rok później odpadli już na etapie baraży.

W jego trenerskim CV widnieją takie kluby jak Polonia Piła, Wybrzeże Gdańsk, Apator Toruń, ale przede wszystkim Stal Gorzów, w której pracował w latach 1988-1995, 1999-2009 oraz 2015-2024, zdobywając z nią mistrzostwo Polski w 2016 roku.

Ponad rok temu ogłosił zakończenie trenerskiej kariery, ale dał się przekonać, aby pełnić rolę mentora dla zaczynającego przygodę w tym fachu Kamila Brzozowskiego w Ostrovii Ostrów Wielkopolski w Metalkas 2. Ekstralidze.

Chomski na stanowisku selekcjonera zastąpi Dobruckiego, który pełnił tę funkcję pięć ostatnich lat. W tym czasie Polacy zdobyli m.in. złoto Drużynowego Pucharu Świata w 2023 roku, ale zabrakło powodzenia w loteryjnych rozgrywkach Speedway of Nations. I to właśnie DPŚ będzie podstawowym celem na najbliższy sezon. Tym bardziej, że finał zaplanowano na PGE Narodowym w Warszawie, gdzie Chomski oficjalnie zadebiutuje w nowej starej roli. Wcześniej kadra pod jego wodzą z pewnością pojedzie kilka meczów towarzyskich.

