Pogba w kadrze meczowej! Możliwy wielki powrót po ponad dwóch latach
Kilka lat trwa przerwa Paula Pogby od piłki nożnej. Wygląda na to, że sprawa francuskiego pomocnika zaczyna się klarować. Jego klub przekazał najnowsze informacje.
Paul Pogba ostatni raz na boisku pojawił się 3 września 2023 roku podczas meczu Juventusu z Empoli. Francuz rozegrał wówczas 29 minut. Nic nie zwiastowało tego, że mistrz świata z 2018 roku przeżyje być może największy koszmar w swojej karierze.
Pogba został zdyskwalifikowany aż na cztery lata. Przyczyną było podwyższone stężenie testosteronu w organizmie. Pomocnik odwołał się jednak od wyroku i okres zawieszenia został skrócony do 18 miesięcy. W międzyczasie Juventus rozwiązał z nim kontrakt, co zmusiło piłkarza do znalezienia nowego klubu.
Pomocną dłoń wyciągnęło przed sezonem 2025/2026 AS Monaco, z którym Pogba podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Przed meczem trzynastej kolejki francuskiej Ligue 1 przeciwko Rennes trzecia drużyna poprzedniego sezonu podała kadrę na to spotkanie. W niej znalazł się właśnie Pogba. Jeśli 32-latek pojawi się na boisku, będzie to pierwszy występ od 811 dni.
W poprzednich latach Paul Pogba był zawodnikiem Manchesteru United i Juventusu. Z reprezentacją Francji zdobył mistrzostwo świata 2018, grał też w finale mistrzostw Europy 2016, a rok wcześniej był wybierany do drużyny roku UEFA.