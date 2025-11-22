Pogba w kadrze meczowej! Możliwy wielki powrót po ponad dwóch latach

Paul Pogba ostatni raz na boisku pojawił się 3 września 2023 roku podczas meczu Juventusu z Empoli. Francuz rozegrał wówczas 29 minut. Nic nie zwiastowało tego, że mistrz świata z 2018 roku przeżyje być może największy koszmar w swojej karierze.

Pogba został zdyskwalifikowany aż na cztery lata. Przyczyną było podwyższone stężenie testosteronu w organizmie. Pomocnik odwołał się jednak od wyroku i okres zawieszenia został skrócony do 18 miesięcy. W międzyczasie Juventus rozwiązał z nim kontrakt, co zmusiło piłkarza do znalezienia nowego klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Nowy lider Ligue 1. PSG musi gonić

Pomocną dłoń wyciągnęło przed sezonem 2025/2026 AS Monaco, z którym Pogba podpisał kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Przed meczem trzynastej kolejki francuskiej Ligue 1 przeciwko Rennes trzecia drużyna poprzedniego sezonu podała kadrę na to spotkanie. W niej znalazł się właśnie Pogba. Jeśli 32-latek pojawi się na boisku, będzie to pierwszy występ od 811 dni.

W poprzednich latach Paul Pogba był zawodnikiem Manchesteru United i Juventusu. Z reprezentacją Francji zdobył mistrzostwo świata 2018, grał też w finale mistrzostw Europy 2016, a rok wcześniej był wybierany do drużyny roku UEFA.

JZ, Polsat Sport