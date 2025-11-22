Nowy lider Ligue 1. PSG musi gonić

Prowadzenie marsylczykom w 11. minucie dał 36-letni Gabończyk Pierre-Emerick Aubameyang, który w tym sezonie przeżywa drugą młodość. Później dwie bramki zdobył Mason Greenwood. Anglik z 10 golami jest najlepszym strzelcem Ligue 1.

ZOBACZ TAKŻE: UEFA podjęła decyzję! Izraelski klub ukarany za kontrowersyjny transparent

W drugiej połowie prowadzenie Olympique podwyższyli Amerykanin Timothy Weah i Brazylijczyk Igor Paixao, którym asystował Aubameyang. Honorową bramkę dla gospodarzy zdobył Mohamed-Ali Cho.

Zespół Olympique Marsylia w 13 ligowych meczach wywalczył 28 punktów. Jeden mniej ma Paris-Saint Germain. Mistrzowie Francji w sobotę podejmą Le Havre i wrócą na pierwszą pozycję, jeśli wygrają. Drużyna z Nicei zdobyła 17 pkt i plasuje się na dziewiątej pozycji. W latach 2021-2025 w tym klubie grał polski bramkarz Marcin Bułka, który latem podpisał kontrakt z saudyjskim NEOM SC.