Reprezentant Polski coraz bliżej powrotu do PlusLigi! Może pomóc swojej drużynie

Cała sytuacja miała miejsce podczas półfinałowego meczu Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza pomiędzy Bogdanką LUK Lublin a JSW Jastrzębskim Węglem. Maksymilian Granieczny doznał kontuzji w trakcie tego spotkania. Pierwotnie wydawało się, że to nic poważnego, tym bardziej, że libero wrócił do gry. Okazało się jednak, że doszło do złamania palca. Uraz wymagał interwencji chirurgicznej.

ZOBACZ TAKŻE: Obrońcy tytułu w finale! Szalony tie-break



- Na szczęście jestem już po operacji, lekarz powiedział, że wszystko przeszło pomyślnie, tak że nie muszę się niczym przejmować, jestem w dobrych rękach. W przyszłym tygodniu mam kolejną konsultację i może za około półtora tygodnia rozpocznę rehabilitację - przyznał Maksymilian Granieczny w październikowej rozmowie w magazynie #7Strefa.



W tym czasie Graniecznego w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla zastępowali Jakub Jurczyk oraz Adrian Staszewski. Jak okazuje się - powrót medalisty mistrzostw świata do gry jest już znacznie bliżej niż dalej. Klub opublikował materiał wideo, na którym widać odbijającego piłkę zawodnika.

- Blisko, coraz bliżej - napisano w opisie filmu. Sam zawodnik przyznał również, że w najbliższym spotkaniu wreszcie wystąpi w koszulce meczowej, a nie tak jak dotychczas usiądzie za bandami.



JSW Jastrzębski Węgiel po sześciu rozegranych kolejkach ma na koncie trzy wygrane i trzy przegrane. W najbliższym spotkaniu podopieczni trenera Andrzeja Kowala zmierzą się z InPost ChKS Chełm. Mecz odbędzie się w sobotę 22 listopada. Transmisja od godz. 17:20 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Polsat Sport