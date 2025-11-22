Siatkarskie emocje na antenach Polsatu! Zobacz plan transmisji na sobotę
W sobotę 22 listopada kibiców siatkówki czeka olbrzymia dawka emocji. Tego dnia odbędą się bowiem dwa mecze PlusLigi oraz trzy spotkania Tauron Ligi. Do tego czeka nas konfrontacja we włoskiej Serie A1. A to wszystko do obejrzenia na sportowych antenach Polsatu! Zobacz szczegółowy plan transmisji.
Sezon ligowy na siatkarskich parkietach rozkręcił się już dawno temu. W sobotę czeka nas aż pięć spotkań na krajowym podwórku oraz jedno starcie na Półwyspie Apenińskim. Zaczniemy już od godz. 12:30, kiedy to wicelider PGE Budowlani Łódź zmierzy się z czwartą w tabeli Uni Opole w ramach 7. kolejki Tauron Ligi. Tego samego dnia czekają nas jeszcze konfrontacje przedostatniego #Volley Wrocław z liderującym DevelopRes Rzeszów oraz Pałacu Bydgoszcz z Lotto Chemikiem Police.
W międzyczasie dojdzie do dwóch meczów w 7. kolejce PlusLigi. Absolutnym szlagierem jest potyczka Asseco Resovii Rzeszów z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Gospodarze postarają się wrócić na zwycięską ścieżkę po pierwszej porażce w tym sezonie kilka dni temu. Z kolei "Jurajscy Rycerze" zamierzają umocnić się na fotelu lidera. Hit zostanie poprzedzony naszym studiem, którego początek o godz. 14:30.
Kilka godzin później Jastrzębski Węgiel podejmie InPost ChKS Chełm. Teoretycznie będzie to starcie giganta z kopciuszkiem, ale tabela wcale tego nie pokazuje. Beniaminek z bilansem dwóch zwycięstw i czterech porażek ma tylko dwa punkty mniej od potentata ze Śląska, który na razie spisuje się przeciętnie, trzykrotnie wygrywając i trzykrotnie schodząc z parkietu pokonanym.
Na koniec sobotnich emocji przeniesiemy się do Italii, gdzie niepokonany zespół Imoco Conegliano z Joanną Wołosz w składzie zagra z Azzurra Volley Firenze i powalczy o trzynaste zwycięstwo z rzędu!
Plan transmisji na sobotę:
PGE Budowlani Łódź - Uni Opole godz. 12:30 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)
#Volley Wrocław - DevelopRes Rzeszów godz. 16:00 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)
Jastrzębski Węgiel - InPost ChKS Chełm godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)
Pałac Bydgoszcz - Lotto Chemik Police godz. 20:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
Imoco Conegliano - Azzurra Volley Firenze godz. 20:25 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)