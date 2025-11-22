Siatkarskie emocje na antenach Polsatu! Zobacz plan transmisji na sobotę

Sezon ligowy na siatkarskich parkietach rozkręcił się już dawno temu. W sobotę czeka nas aż pięć spotkań na krajowym podwórku oraz jedno starcie na Półwyspie Apenińskim. Zaczniemy już od godz. 12:30, kiedy to wicelider PGE Budowlani Łódź zmierzy się z czwartą w tabeli Uni Opole w ramach 7. kolejki Tauron Ligi. Tego samego dnia czekają nas jeszcze konfrontacje przedostatniego #Volley Wrocław z liderującym DevelopRes Rzeszów oraz Pałacu Bydgoszcz z Lotto Chemikiem Police.

W międzyczasie dojdzie do dwóch meczów w 7. kolejce PlusLigi. Absolutnym szlagierem jest potyczka Asseco Resovii Rzeszów z Aluron CMC Wartą Zawiercie. Gospodarze postarają się wrócić na zwycięską ścieżkę po pierwszej porażce w tym sezonie kilka dni temu. Z kolei "Jurajscy Rycerze" zamierzają umocnić się na fotelu lidera. Hit zostanie poprzedzony naszym studiem, którego początek o godz. 14:30.

Kilka godzin później Jastrzębski Węgiel podejmie InPost ChKS Chełm. Teoretycznie będzie to starcie giganta z kopciuszkiem, ale tabela wcale tego nie pokazuje. Beniaminek z bilansem dwóch zwycięstw i czterech porażek ma tylko dwa punkty mniej od potentata ze Śląska, który na razie spisuje się przeciętnie, trzykrotnie wygrywając i trzykrotnie schodząc z parkietu pokonanym.

Na koniec sobotnich emocji przeniesiemy się do Italii, gdzie niepokonany zespół Imoco Conegliano z Joanną Wołosz w składzie zagra z Azzurra Volley Firenze i powalczy o trzynaste zwycięstwo z rzędu!

Plan transmisji na sobotę:

PGE Budowlani Łódź - Uni Opole godz. 12:30 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Box Go)

#Volley Wrocław - DevelopRes Rzeszów godz. 16:00 (Polsat Sport Extra 3, Polsat Box Go)

Jastrzębski Węgiel - InPost ChKS Chełm godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Box Go)

Pałac Bydgoszcz - Lotto Chemik Police godz. 20:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

Imoco Conegliano - Azzurra Volley Firenze godz. 20:25 (Polsat Sport Premium 2, Polsat Box Go)

