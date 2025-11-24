PlusLiga: Energa Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Gdzie oglądać?

Siódmą kolejkę PlusLigi rozpoczęło piątkowe starcie PGE GiEK Skra Bełchatów - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, wygrane przez gospodarzy 3:1. Drużyna spod Jasnej Góry zagrała kilka dni po rozstaniu z trenerem Guillermo Falaską, prowadził ją tymczasowy szkoleniowiec - Roberto Cocconi.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Kto wyprowadzi Norwida na prostą?



W hicie tej serii spotkań siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali na Podpromiu Asseco Resovię 3:0. Drużyna Michała Winiarskiego odniosła siódme zwycięstwo w tym sezonie; ekipa z Rzeszowa, po serii zwycięstw poniosła drugą porażkę z rzędu na własnym terenie. W drugim sobotnim meczu JSW Jastrzębski Węgiel pokonał po wyrównanej walce InPost ChKS Chełm 3:1.



Na zakończenie kolejki kibiców czeka natomiast starcie Energa Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Drużyny sąsiadują ze sobą w tabeli - gospodarze mają dziewięć punktów, a goście - osiem.



Klub z Kędzierzyna-Koźla zaliczył najgorszy początek sezonu ligowego w całej swojej historii, przegrywając trzy pierwsze spotkania. Miał jednak wymagających przeciwników. Później z kolei wygrał trzy spotkania z rzędu.



Transmisja meczu Energa Trefl Gdańsk - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.