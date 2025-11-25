Kto będzie nowym trenerem klubu z Częstochowy? "Zasięgnąłem opinii"

W Częstochowie trwa obecnie trzęsienie ziemi. Z dniem 19 listopada 2025 roku Guillermo Falasca przestał pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca klubu spod Jasnej Góry. Drużyna pod jego wodzą zanotowała słaby początek sezonu - pięć porażek w sześciu spotkaniach. W ostatnim meczu ligowym częstochowian prowadził dotychczasowy drugi trener - Roberto Cocconi. Norwid przegrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 1:3.

To jednak nie wszystko. W poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych popularnego Norwida pojawiła się informacja o rozwiązaniu kontraktu z libero Mateuszem Masłowskim. Jedynym zawodnikiem na tej pozycji w zespole z Częstochowy pozostaje zatem Bartosz Makoś.

Czy to już koniec zmian w drużynie uważanej za rewelację poprzedniego sezonu PlusLigi? A może czeka nas coś jeszcze?

W związku ze zwolnieniem Falaski spekuluje się na temat nazwiska nowego trenera klubu. Kandydatami na to stanowisko mają być między innymi Andrea Anastasi i Piotr Graban. W programie Polsat SiatCast Marek Magiera zdradził jeszcze dwa nazwiska - Gheorghe Cretu oraz Andreę Gardiniego.

- Myślę, że na razie jesteśmy w takim okresie tymczasowym. Drugi trener drużyny raczej nie pozostanie tam na dłuższy czas. Zasięgnąłem opinii kolegów z Częstochowy, dziennikarzy, fotoreporterów. Gdzieś zasłyszeli opinie, że trzeba będzie poszukać kogoś z dużym nazwiskiem. Piotr Gruszka powiedział, że jest czterech trenerów z dużymi nazwiskami, którzy są dostępni na rynku. Wymienił Anastasiego, Cretu, Gardiniego i Grabana - zaczął dziennikarz.

Na razie nie wiadomo, kto i kiedy mógłby przejąć Norwida. Pewne jest jednak to, że decyzja musi zostać podjęta jak najszybciej.

- Z tego, co wysondowałem, Anastasi jest nie do wzięcia. A propos zakontraktowania Cretu, legendy krążyły już w Bełchatowie i myślę, że w Częstochowie to nie jest etap, by pozwolić sobie na takie rozrzutności. Gardini nie ma najlepszej prasy, jeśli chodzi o polskie kluby, a Graban, który profilowo najlepiej by pasował do tej drużyny, cały czas ma ważną umowę z klubem z Warszawy. Musiałby dostać ofertę przynajmniej porównywalną, o ile nie lepszą, by zdecydować się na taki krok - analizował Magiera.

W następnym spotkaniu Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa podejmie Cuprum Stilon Gorzów. Transmisja tego spotkania w środę 26 listopada o godzinie 20:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

KP, Polsat Sport