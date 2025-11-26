MŚ piłkarek ręcznych: Polska - Chiny. Kiedy mecz? O której godzinie?

Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych od meczu z Chinami rozpocznie rywalizację w mistrzostwach świata, których współorganizatorami są Niemcy i Holandia. W grupie F, której wszystkie spotkania odbędą się w ‘s-Hertogenbosch, wystąpią także Tunezja i broniąca tytułu Francja. Kiedy mecz Polska - Chiny? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Polki zakwalifikowały się do MŚ po raz 19. W decydującym dwumeczu play off eliminacji dwukrotnie pokonały Macedonię Północną - w Koszalinie 22:18 i w Bitoli 23:21. W mundialu najlepsze występy zaliczyły w 2013 i 2015 roku, gdy selekcjonerem kadry narodowej był Duńczyk Kim Rasmussen - dwukrotnie były czwarte.

 

Biało-Czerwone na poprzednim mundialu, dwa lata temu w Skandynawii, pod wodzą norweskiego szkoleniowca Arne Senstada, zajęły 16. miejsce. W finale Francja zrewanżowała się Norwegii za MŚ 2021, wygrywając 31:28, a w meczu o brąz Dania pokonała Szwecję 28:27. Wówczas, nie licząc zespołu "Trójkolorowych", najlepiej z grupowych rywalek w tegorocznym mundialu spisały się Chiny, które zajęły 28. pozycję. Tunezja nie zdołała zakwalifikować się do imprezy.

 

W turnieju, który odbędzie się w dniach 26 listopada - 14 grudnia, wezmą udział 32 drużyny podzielone na osiem grup, które będą grały w niemieckich miastach Dortmundzie, Stuttgarcie i Trewirze oraz holenderskich ’s-Hertogenbosch i Rotterdamie. Do rundy zasadniczej awansują po trzy zespoły. Polska grupa połączy się z grającą w Rotterdamie grupą E z udziałem Holandii, Austrii, Argentyny i Egiptu.

 

Po dwie najlepsze drużyny z drugiej rundy awansują do ćwierćfinałów, od których rywalizacja będzie się odbywała systemem pucharowym. Po dwa ćwierćfinały odbędą się w Dortmundzie i w Rotterdamie. W tym holenderskim mieście odbędą się pozostałe mecze fazy pucharowej, także półfinały i finał.

Polska - Chiny. Kiedy mecz? O której godzinie?

Mecz Polska - Chiny odbędzie się w piątek 28 listopada. Początek o godzinie 18:30. 

