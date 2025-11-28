Finał Copa Libertadores: SE Palmeiras - CR Flamengo. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Przed nami wielki finał Copa Libertadores, czyli południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów UEFA! Na Estadio Monumental w Limie o to prestiżowe trofeum powalczą brazylijskie Palmeiras oraz Flamengo. Gdzie obejrzeć to spotkanie? O której godzinie? Transmisja w sobotę w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.
Jak wyglądała droga obu drużyn do wielkiego finału? Palmeiras przeszło przez fazę grupową jak burza, czego dowodem komplet sześciu zwycięstw i znakomity bilans bramkowy 17:4. W fazie pucharowej nie było już tak łatwo, ale i tak udało się wyeliminować U. de Deportes (0:0, 4:0), River Plate (2:1, 3:1) oraz LDU Quito (0:3, 4:0). Ten ostatni dwumecz dostarczył niesamowitych emocji, bo ekipa z Brazylii uległa na wyjeździe 0:3, aby w rewanżu odrobić straty i wygrać 4:0.
Flamengo w swojej grupie zajęło drugie miejsce z jedenastoma punktami. Co ciekawe, tyle samo "oczek" zainkasowali LDU Quito oraz Central Cordoba, które finalnie uplasowało się na trzeciej pozycji. W play-off były klub m.in. Ronaldinho pokonał Internacional (1:0, 2:0), Estudiantes (2:1, 1:1) oraz Racing Club (1:0, 0:0).
ZOBACZ TAKŻE: Najnowsze doniesienia ws. Papszuna! Tego można było się spodziewać
Oba zespoły regularnie rywalizują ze sobą na krajowym podwórku. Do ostatniego starcia doszło w październiku, kiedy Flamengo wygrało u siebie 3:2.
Smaczku finałowej potyczki dodaje nie tylko fakt wewnątrz brazylijskiej konfrontacji. Oba kluby w swojej historii sięgnęły po Copa Libertadores trzykrotnie, z czego po dwa razy od 2019 roku. Od tamtej pory nieprzerwanie te rozgrywki wygrywają ekipy z Kraju Kawy (ostatnie dwie edycje to triumfy Fluminense i Botafogo) i podobnie będzie tym razem.
Gdzie obejrzeć mecz Palmeiras - Flamengo? O której godzinie?
Transmisja meczu SE Palmeiras - CR Flamengo w sobotę 29 listopada od godz. 21:50 w Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Box Go.Przejdź na Polsatsport.pl