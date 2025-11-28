Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów?

Skra Bełchatów nie zwalnia a tempa w PlusLidze. W poprzedniej serii gier pokonała w czterech partiach Jastrzębski Węgiel i była to jej szósta wygrana z rzędu. Od początku sezonu bełchatowianie przegrali tylko raz - 2:3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Było to w pierwszym meczu rozgrywek.

Z kolei Resovia po porażce w tie-breaku z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w następnej kolejce przegrała do zera z Jurajskimi Rycerzami. Nie znaczy to jednak, że siatkarze z Podpromia źle prezentują się w tym sezonie. Pozostałe pięć spotkań ligowych padło ich łupem.

Finezja Marcina Janusza czy doświadczenie i spokój Grzegorza Łomacza? Co okaże się ważniejsze w sobotę?

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30.

KP, Polsat Sport