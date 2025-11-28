PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów w hicie dziewiątej kolejki PlusLigi. Kto zgarnie cenne punkty do ligowej tabeli? Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Siatkarze w strojach meczowych, po lewej drużyna w bieli z czerwonymi pasami, po prawej w żółci.
fot. PAP
Gdzie obejrzeć mecz Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów?

Skra Bełchatów nie zwalnia a tempa w PlusLidze. W poprzedniej serii gier pokonała w czterech partiach Jastrzębski Węgiel i była to jej szósta wygrana z rzędu. Od początku sezonu bełchatowianie przegrali tylko raz - 2:3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn. Było to w pierwszym meczu rozgrywek. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Gruchnęły wieści o kapitanie Bogdanki! Już wiadomo, co dalej

 

Z kolei Resovia po porażce w tie-breaku z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle w następnej kolejce przegrała do zera z Jurajskimi Rycerzami. Nie znaczy to jednak, że siatkarze z Podpromia źle prezentują się w tym sezonie. Pozostałe pięć spotkań ligowych padło ich łupem.

 

Finezja Marcina Janusza czy doświadczenie i spokój Grzegorza Łomacza? Co okaże się ważniejsze w sobotę? 

 

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30.

KP, Polsat Sport
PLUSLIGASIATKÓWKA
