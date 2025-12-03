Był czwartą rakietą świata. Teraz przekazał smutne wieści. "Nie jestem gotowy"

Sezon Brytyjczyka zakończył się na US Open. Z uwagi na kontuzję ramienia musiał wycofać się z turnieju po wygranej pierwszej rundzie z Argentyńczykiem, Federico Augustinem Gomezem. Wcześniej nie sprostał oczekiwaniom na Wimbledonie, gdzie na własnym terenie odpadł już w 2. rundzie, przegrywając z Chorwatem Marinem Ciliciem.





ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek wróciła na kort!



Najlepszy obecnie brytyjski tenisista miał powrócić na kort podczas Ultimate Tennis Showdown w Londynie. Za pomocą relacji na Instagramie poinformował jednak z żalem, że nie jest jeszcze w pełni gotowy, by wrócić na kort.

"Cześć wszystkim, ciężko pracowałem, żeby wrócić na UTS w Londynie, ale niestety nie jestem jeszcze do końca gotowy. To trudna decyzja, bo w tym momencie nie chcę niczego bardziej niż wyjść na kort i rywalizować, ale doradzono mi, żeby poczekać więcej czasu. Przepraszam, że zawiodłem fanów i że nie będę mógł wziąć udziału w tym wydarzeniu" - przekazał Draper.





UTS to innowacyjna forma tenisowych zmagań. W turnieju, podobnie jak w przypadku ATP Finals, bierze udział ośmiu zawodników, którzy rywalizują w dwóch grupach. Na Ultimate Tennis Showdown nie ma gemów, mecz trwa czterdzieści minut i składa się z czterech kwart po dziesięć minut. Kto zdobędzie najwięcej punktów w trakcie kwarty, wygrywa ją. Dodatkowo zawodnicy mogą korzystać z kart strategicznych, które sprawiają, że gra staje się bardziej dynamiczna.





Jacka Drapera w Londynie podczas UTS zastąpi Francuz - Ugo Humbert, który jest triumfatorem tej imprezy z 2023 roku. Zmierzy się on w grupie z Casperem Ruddem, Francisco Cerundolo i Davidem Goffinem.

ST, Polsat Sport