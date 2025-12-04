Gdzie obejrzeć program "Kosa na Kosę"?

W najnowszym odcinku "Kosa na Kosę" prowadzący program, Roman oraz Jakub Koseccy, połączą się z Dyrektorem Sportowym Zagłębia Lubin, Rafałem Ulatowskim, aby porozmawiać o aktualnych trendach w szkoleniu młodzieży oraz o tym, jak wygląda budowa piłkarskich talentów z perspektywy klubu PKO BP Ekstraklasy. Ulatowski zdradzi także kulisy pracy z młodymi zawodnikami i oceni kierunek, w którym zmierza polska piłka juniorska.

Oprócz rozmowy z przedstawicielem Zagłębia Lubin, prowadzący omówią również środowy mecz La Ligi pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Prowadzący przyjrzą się dyspozycji Roberta Lewandowskiego, ostatnim wynikom obu zespołów oraz ich aktualnej sytuacji w tabeli ligi hiszpańskiej.

Nie zabraknie też podsumowania wyników 1/8 finału STS Pucharu Polski, w którym eksperci przyjrzą się największym niespodziankom oraz najciekawszym rozstrzygnięciom.

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

