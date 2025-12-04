Kosa na Kosę - 05.12. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu "Kosa na Kosę". O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.

Logo programu Kosa na Kosę z wizerunkami prowadzących
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć program "Kosa na Kosę"?

W najnowszym odcinku "Kosa na Kosę" prowadzący program, Roman oraz Jakub Koseccy, połączą się z Dyrektorem Sportowym Zagłębia Lubin, Rafałem Ulatowskim, aby porozmawiać o aktualnych trendach w szkoleniu młodzieży oraz o tym, jak wygląda budowa piłkarskich talentów z perspektywy klubu PKO BP Ekstraklasy. Ulatowski zdradzi także kulisy pracy z młodymi zawodnikami i oceni kierunek, w którym zmierza polska piłka juniorska.

 

Oprócz rozmowy z przedstawicielem Zagłębia Lubin, prowadzący omówią również środowy mecz La Ligi pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. Prowadzący przyjrzą się dyspozycji Roberta Lewandowskiego, ostatnim wynikom obu zespołów oraz ich aktualnej sytuacji w tabeli ligi hiszpańskiej.

 

Nie zabraknie też podsumowania wyników 1/8 finału STS Pucharu Polski, w którym eksperci przyjrzą się największym niespodziankom oraz najciekawszym rozstrzygnięciom.

 

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

