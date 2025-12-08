- Oczywiście mieliśmy ambicje, aby zagrać lepiej niż w poprzednich mundialach i awansować do ćwierćfinału. Znając rywali wiedzieliśmy, że to będzie jednak trudne - wyjaśnił norweski szkoleniowiec.

Rzeczywiście Polki w turnieju, który odbywa się w Holandii i w Niemczech, wygrały z Chinami (36:20), Tunezją (29:26) i Argentyną (28:25). Nie sprostały jednak wyżej notowanym rywalom, broniącej tytułu Francji (28:42) i drużynie „Oranje” (22:33). Spotkanie z Austrią będzie ostatnim występem biało-czerwonych w tegorocznych MŚ.

Polki pod wodzą Senstada mogą osiągnąć najwyższe miejsce w MŚ. Poprzednio z jego udziałem były 15. (2021) i 16. (2023). Teraz, gdy wygrają z Austrią, to zostaną sklasyfikowane na miejscu 9-12.

- Austria w pierwszych połowach meczów z Francją i Holandią postawiła się tym drużynom. Brak wartościowych zmienniczek zaważył na jej porażkach. To zespół na tym samym poziomie, co my. Będziemy walczyć, aby wygrać ostatni mecz w imprezie - podsumował Senstad.

