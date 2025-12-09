Dziesiąta edycja gali Hybrid MMA zapowiada się bardzo ciekawie, a walką wieczoru będzie starcie Dawida Śmiełowskiego z Gracjanem Wyroślakiem. Dla "Królika" będzie to debiut pod szyldem tej federacji. Kibice pamiętają go głównie z walk w Babilon MMA i KSW. 30-latek wchodzi do klatki po dwóch kolejnych przegranych, obie przez jednomyślne decyzje sędziów - najpierw z Aymardem Guihem na KSW 100, a potem z Welissonem Paivą w lutym 2025 roku na KSW 103. Miał więc dość długą przerwę od rywalizacji.

Jego rywal jest w lepszej sytuacji. Ostatnio walczył w lipcu na Babilon MMA 53, gdzie pokonał Konrada Furmanka przez TKO w trzeciej rundzie. Wcześniej jednak on również zanotował dwie wpadki z rzędu: przegrał niejednogłośną decyzją z Maksimem Grabovichem na FEN 54 oraz jednogłośną z Gabrielem Ruizem na Babilon MMA 48.

Oprócz main eventu, na karcie walk zobaczymy sporo młodych i obiecujących talentów polskiej sceny MMA. Wśród nich warto wyróżnić Michała Hawro oraz Yehora Oliynyka. Ten pierwszy to już w zasadzie weteran federacji Hybrid MMA. Walczył na każdej gali od piątej edycji i, co najważniejsze, zawsze zwyciężał. Ukrainiec z kolei, to "wychowanek" organizacji Babilon MMA. Tam szlifował swoje umiejętności najpierw amatorsko, a teraz już zawodowo. Co ciekawe, Oliynyk pozostaje niepokonany w swojej całej dotychczasowej karierze.

Gdzie obejrzeć galę Hybrid MMA 10?

Gala Hybrid MMA 10 odbędzie się w piątek 12 grudnia w Pile. Transmisja od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight i na platformie Polsat Box Go. Od 20:00 będziemy także w Super Polsacie.

Karta walk gali Hybrid MMA 10:

Karta główna:

Waga lekka (70.3 kg) - Dawid Śmiełowski (11-3) - Gracjan Wyroślak (6-3)

Waga kogucia (61.2 kg) - Michał Hawro (7-1) - Ruslan Mammadov (15-15-1)

Waga półciężka (93.0 kg) - Yehor Oliynyk (3-0) - Jussi Halonen (10-13)

Waga kogucia (61.2 kg) - Wojciech Pająk (2-0) - Sayfulla Atabaev (0-0)

Waga kogucia (61.2 kg) - Dominik Dymiński (2-1) - Filip Bartoszewicki (1-1)

Waga półśrednia (77.1 kg) - Jakub Szymanowski (3-1) - Łukasz Górecki (3-3)

Waga półciężka (93.0 kg) - Aleksander Winiarski (2-1) - Patryk Petsch (0-0)

Waga kogucia (61.2 kg) - Michał Haiwka (0-0) - Mukhammed Ismailov (0-1)

Karta wstępna (walki na zasadach amatorskich):

Waga kogucia (61.2 kg) - Miłosz Kopczyński - Marcin Tumialis

Waga średnia (83.9 kg) - Miłosz Bogucki - Piotr Zienkiewicz

Waga piórkowa (65.8 kg) - Patryk Erdmann - Jakub Klasik