Gdzie obejrzeć program "Kosa na Kosę"?

"Kosa na Kosę" to autorski format Romana i Jakuba Koseckich, w którym ojciec i syn co tydzień komentują najważniejsze wydarzenia ze świata futbolu.

W najnowszym odcinku pojawi się wiele wątków związanych z piłką nożną, a głównym tematem będą występy polskich klubów w Lidze Konferencji UEFA. Roman i Jakub Koseccy przyjrzą się sytuacji Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa, Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań, które ponownie wyjdą na europejskie murawy. Prowadzący przeanalizują ich mecze oraz ocenią bieżącą formę każdej z drużyn.

W dalszej części programu omówią także czwartkowe spotkania Ligi Europy, zwracając szczególną uwagę na występy polskich zawodników biorących udział w tych rozgrywkach.

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport