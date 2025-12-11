Kosa na Kosę - 12.12. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Piłka nożna

Jak co piątek zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka programu "Kosa na Kosę". O której godzinie? Gdzie oglądać? Sprawdź poniżej.

Grafika promocyjna programu "Kosa na Kosę" z logotypem programu i fragmentami twarzy dwóch mężczyzn.
fot: Polsat Sport
Gdzie obejrzeć program "Kosa na Kosę"?

"Kosa na Kosę" to autorski format Romana i Jakuba Koseckich, w którym ojciec i syn co tydzień komentują najważniejsze wydarzenia ze świata futbolu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szkoleniowiec wyznał całą prawdę. "Tak właśnie było z Legią"

 

W najnowszym odcinku pojawi się wiele wątków związanych z piłką nożną, a głównym tematem będą występy polskich klubów w Lidze Konferencji UEFA. Roman i Jakub Koseccy przyjrzą się sytuacji Legii Warszawa, Rakowa Częstochowa, Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań, które ponownie wyjdą na europejskie murawy. Prowadzący przeanalizują ich mecze oraz ocenią bieżącą formę każdej z drużyn.

 

W dalszej części programu omówią także czwartkowe spotkania Ligi Europy, zwracając szczególną uwagę na występy polskich zawodników biorących udział w tych rozgrywkach.

 

Transmisja programu "Kosa na Kosę" w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

Polsat Sport
KOSA NA KOSĘLIGA KONFERENCJIPIŁKA NOŻNA
