Rosjanie dopuszczeni do startów! To oficjalne

Na liście "neutralnych sportowców indywidualnych" (AIN) w bobslejach znaleźli się Lubow Czernych i Zofia Stiepuszkina, natomiast wśród przedstawicieli skeletonu: Wiktoria Fettel, Alena Frołowa, Polina Kniazewa, Daniił Romanow, Władysław Siemienow, Polina Tiurina i Jermej Zykow.

Na listę AIN wpisano również trzech sędziów, jednego lekarza i pięciu trenerów.

IBSF opublikowała w oświadczeniu "listę sportowców i personelu pomocniczego narodowości rosyjskiej, którym przyznano status AIN i tym samym są uprawnieni do udziału w niektórych zawodach pod jej egidą (monoboby kobiet, skeleton kobiet, skeleton mężczyzn)".

Decyzja zapadła po tym, jak w październiku Trybunał Apelacyjny IBSF częściowo zniósł zakaz dla rosyjskich sportowców.

Piątkowy komunikat wpisuje się w szerszy trend w sportach zimowych. W środę Międzynarodowa Federacja Narciarstwa i Snowboardu (FIS) przyznała status AIN łącznie dziewięciu rosyjskim i białoruskim sportowcom, umożliwiając im udział w kwalifikacjach do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.

Natomiast Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował w czwartek, że młodzi rosyjscy i białoruscy sportowcy powinni brać udział w zawodach międzynarodowych bez ograniczeń występu, co stanowi pierwszy krok w kierunku złagodzenia sankcji nałożonych po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku.