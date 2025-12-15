Podopieczni Adriana Siemieńca przystępują do tego spotkania jako 18. drużyna w tabeli Ligi Konferencji. Tydzień temu doznali pierwszej porażki w tej edycji rozgrywek i ulegli po zaciętej walce Rayo Vallecano 1:2.

Wcześniej "Jaga" punktowała regularnie. Białostoczanie dwukrotnie wygrywali (1:0 z Hamrun Spartans oraz KuPS Kuopio) i dwa razy remisowali (po 1:1 ze Shkendiją i Strasbourgiem).

Jagiellonia to jeden z trzech polskich klubów, które wciąż liczą się w grze o awans. Tylko Legia nie ma szans na awans, jeszcze przed ostatnią kolejką. Obecna pozycja gwarantuje im start w 1/16 finału, jednak w przypadku zwycięstwa i korzystnych wyników na innych boiskach, białostoczanie mogą jeszcze wskoczyć do czołowej "ósemki", co dałoby im bezpośrednią przepustkę do 1/8 finału.

Zadanie nie będzie łatwe, bo rywal zajmuje wyższą, 13. lokatę w tabeli. Zespół trenera Maartena Martensa zgromadził do tej pory dziewięć punktów - wygrał trzy spotkania, a dwa razy schodził z boiska pokonany.

Gdzie obejrzeć mecz AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok w Lidze Konferencji?

Transmisja meczu AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:20. Transmisja w Polsacie Sport Extra 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Spotkanie będzie można śledzić również w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.

Przedmeczowe studio o wszystkich polskich drużynach rozpocznie się o 18:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go.