Chcecie sprawne dzieciaki? Nie zabierajcie im gadżetów

Prof. Hubert Makaruk z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, dziekan wydziału wychowania fizycznego i zdrowia w filii w Białej Podlaskiej, od lat zajmuje się wpływem technologii na aktywność fizyczną. Kolejny gość Polsat Sport Talk Extra dowodzi wprost, że wszystkie urządzenia używane w sposób optymalny służą naszemu zdrowiu.

ZOBACZ TAKŻE: Kryzys plusligowego klubu trwa! "Nam nic na razie nie idzie"

– Elektroniczne opaski, smartwatche czy aplikacje wydatnie zwiększają naszą aktywność – mówi prof. Makaruk. – W jednym z badań, które objęły 164 tys. osób i były przeglądem systematycznym, okazało się, że nowe technologie wydatnie determinują ruch, zwiększają liczbę wykonywanych dziennie kroków, wpływają na spadek masy ciała, poprawiają parametry metaboliczne. Szczególnie wpływ ten widać u ludzi, którzy na co dzień niezbyt chętnie podejmują wysiłek. U nastolatków wyniki nie były aż tak spektakularne, wzrost był około tysiąca kroków dziennie, ale u nich pojawił się dodatkowy walor. Była to samokontrola i refleksja nad życiową aktywnością.

W programie gość Przemysława Iwańczyka mówił także o tym, jak podświadomie przeszacowujemy swoją aktywność. Dzięki technologiom można tę aktywność realnie mierzyć. Możemy również realnie mierzyć parametry związane ze snem. Pojawił się też wątek bezpłatnej aplikacji FUS, która pozwala zdalnie ocenić nasze umiejętności ruchowe, zwłaszcza u dzieci.

– Nowoczesne technologie wyprzedzają badania naukowe. Kiedy rozmawiamy, najpewniej powstaje kolejne nowoczesne rozwiązanie – uważa prof. Makaruk.

Kliknij i zobacz rozmowę z profesorem Hubertem Makarukiem w Polsat Sport Talk Extra.

Polsat Sport