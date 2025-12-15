Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

ZOBACZ TAKŻE: Koszmarny uraz gwiazdora siatkówki! Czeka go kilka miesięcy przerwy w grze

Tym razem gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie szkoleniowiec Ślepska Malow Suwałki - Dominik Kwapisiewicz. Jego zespół odniósł ostatnio drugie w tym sezonie zwycięstwo - wygrał 3:0 z InPost ChKS Chełm.

Ponadto nasi prowadzący podsumują kolejkę PlusLigi. Zapowiedzą też kolejne siatkarskie emocje na sportowych antenach Polsatu, w tym początek Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii.

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 16 grudnia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

KP, Polsat Sport