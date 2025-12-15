Polsat SiatCast - 16.12. Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Przed nami kolejny odcinek programu Polsat SiatCast. Tym razem gościem podcastu będzie Dominik Kwapisiewicz - trener Ślepska Malow Suwałki. Gdzie oglądać Polsat SiatCast? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Grafika z logotypem Polsat Siatcast, przedstawiająca siatkarza w akcji na tle siatki.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast to cotygodniowa propozycja naszej stacji dla siatkarskich kibiców. W każdy wtorek spotykamy się rano i dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w tej dyscyplinie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Koszmarny uraz gwiazdora siatkówki! Czeka go kilka miesięcy przerwy w grze

 

Tym razem gościem Marka Magiery i Jakuba Bednaruka będzie szkoleniowiec Ślepska Malow Suwałki - Dominik Kwapisiewicz. Jego zespół odniósł ostatnio drugie w tym sezonie zwycięstwo - wygrał 3:0 z InPost ChKS Chełm. 

 

Ponadto nasi prowadzący podsumują kolejkę PlusLigi. Zapowiedzą też kolejne siatkarskie emocje na sportowych antenach Polsatu, w tym początek Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii.

 

Transmisja programu Polsat SiatCast we wtorek 16 grudnia w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: MKS Ślepsk Malow Suwałki - InPost ChKS Chełm. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 