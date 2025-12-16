Kolejna zmiana w klubie z Częstochowy! Nowy siatkarz na pokładzie

Robert MurawskiSiatkówka

Bartłomiej Ostój został nowym zawodnikiem Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Siatkarz ma 21 lat i gra na pozycji libero.

Grupa siatkarzy w niebieskich strojach drużynowych świętuje razem na boisku.
fot. PAP/Darek Delmanowicz
Nowy siatkarz dołączył do drużyny Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w obecnym sezonie PlusLigi spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Siatkarze spod Jasnej Góry odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo w jedenastu meczach i zamykają tabelę. W klubie doszło do zmiany trenera - z drużyną rozstał się Guillermo Falasca, a pod koniec listopada zastąpił go doświadczony Ljubomir Travica.

 

W listopadzie klub rozstał się również z libero Mateuszem Masłowskim. Teraz poznaliśmy nazwisko zawodnika, który wypełni po nim lukę w składzie. To Bartłomiej Ostój, który pierwsze siatkarskie kroki stawiał w UKS Piast Krotoszyn. Następnie związał się z Energetykiem Poznań, gdzie przez siedem lat przeszedł wszystkie etapy szkolenia - od zespołów młodzieżowych, aż po drużynę seniorską.

 

– Nie mogę się doczekać współpracy z klubem, zawodnikami i całym sztabem! To dla mnie ogromne wyróżnienie i dołożę wszelkich starań, by wspólnie osiągać wyznaczone cele i tworzyć zespół, z którego wszyscy będziemy dumni – powiedział nowy siatkarz Norwida.

Polsat Sport, ksnorwidczestochowa.pl
