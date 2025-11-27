Norwid Częstochowa ma nowego trenera! To znane w PlusLidze nazwisko

W Częstochowie trwa obecnie trzęsienie ziemi. Z dniem 19 listopada 2025 roku Guillermo Falasca przestał pełnić obowiązki pierwszego szkoleniowca klubu spod Jasnej Góry. Drużyna pod jego wodzą zanotowała słaby początek sezonu - pięć porażek w sześciu spotkaniach. W ostatnim meczu ligowym częstochowian prowadził dotychczasowy drugi trener - Roberto Cocconi. Norwid przegrał z PGE GiEK Skrą Bełchatów 1:3.

ZOBACZ TAKŻE: Oficjalnie! Aleksander Śliwka w nowym klubie

To jednak nie wszystko. W poniedziałek wieczorem w mediach społecznościowych popularnego Norwida pojawiła się informacja o rozwiązaniu kontraktu z libero Mateuszem Masłowskim.

W ostatnich dniach wiele spekulowało się o tym, kto będzie nowym trenerem zespołu. W gronie kandydatów wymieniano m.in.: Andreę Anastasiego czy Piotra Grabana. Jak się okazuje, włodarze drużyny z Częstochowy zdecydowali inaczej.

"KS Norwid Częstochowa informuje, że z dniem 27 listopada 2025 roku funkcję pierwszego trenera obejmuje Chorwat Ljubomir Travica. Szkoleniowiec o wyjątkowym dorobku, ogromnej wiedzy, profesjonalizmie i doświadczeniu zdobytym na najwyższym międzynarodowym poziomie. W latach 2008–2011 prowadził Asseco Resovię Rzeszów, z którą zdobył trzy medale PlusLigi.



W ubiegłym sezonie Ljubomir Travica przejął w trakcie rozgrywek zespół Gas Sales Bluenergy Piacenza, z którym najpierw awansował do fazy play-off ligi włoskiej, a następnie w ćwierćfinale trzykrotnie pokonał Volley Veronę i awansował do najlepszej czwórki. W półfinale uległ późniejszemu mistrzowi Włoch - Trentino Volley. Chorwacki szkoleniowiec jutro spotka się z zespołem i poprowadzi pierwszy trening" - napisano w komunikacie klubu.

Istotnie, Travica ma w dorobku srebrny oraz dwa brązowe medale mistrzostw Polski z Asseco Resovią Rzeszów. Co ciekawe, Norwid jest już 25. klubem w karierze trenerskiej 71-latka.

W kolejnym spotkaniu Steam Hemarpol Norwid Częstochowa na wyjeździe zmierzy się z JSW Jastrzębskim Węglem.