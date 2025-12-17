Nie wytrzymał. Napisał wprost, ile Grosicki chce zarabiać w Pogoni

Scysja dotyczy rozmów Grosickiego z Pogonią na temat przedłużenia wygasającego z końcem czerwca kontraktu. "Zawsze wierzyłem w jedno i nie ustąpię w tej kwestii: sprawy rodzinne zostają w rodzinie. W piłce nożnej szatnia jest święta. (...) Prywatne rozmowy między zawodnikiem a trenerem i klubem nigdy nie powinny być prowadzone publicznie. (...) Oto jeden niezaprzeczalny fakt: Nikt nie jest ważniejszy od herbu" - przekazał Haditaghi na portalu X.





Działacz przyznał, że nie podoba mu się sposób negocjacji obrany przez Grosickiego. I nagle napisał, ile konkretnie reprezentant Polski inkasuje w szczecińskim zespole oraz ile pieniędzy zażądał na nowym kontrakcie.





"Kamil podpisał obecny kontrakt blisko 2,5 roku temu, w wieku 34 lat, zarabiając 160 tys. zł miesięcznie. (...) Zabiega o nową dwuletnią umowę, z dużym wzrostem pensji do 250 tys. zł miesięcznie oraz premią za podpisanie kontraktu w wysokości 2 mln zł. To daje około 8 mln zł w ciągu dwóch lat. Nie podpiszę tej umowy" - zaznaczył.





Haditaghi przedstawił też zaproponowaną kontrofertę. Według tego, co napisał, Grosicki miałby zarabiać niezmiennie 160 tys. zł i dostać rok gwarantowanego kontraktu z opcją przedłużenia o kolejny, jeśli piłkarz zagra w 75 proc. meczów. "To uczciwa, pełna szacunku i hojna oferta" - podsumował.