Kolejna porażka Śląska w europejskim pucharze

Początek spotkania był bardzo wyrównany, ale później wrocławianie zanotowali serię 8:0 i po trafieniach Jakuba Urbaniaka i Stefana Djordjevicia uciekali rywalom. Po trójce Błażeja Kulikowskiego różnica wynosiła 10 punktów. Pierre Oriola i Eli Brooks bardzo szybko odrabiali straty. Dzięki akcji 2+1 Kadre Graya po 10 minutach było 25:21. W drugiej kwarcie WKS Śląsk był lepszy o siedem punktów dzięki trójce Jakuba Nizioła. Po późniejszym zagraniu Jakuba Urbaniaka wzrastała nawet do 14 punktów! Bardzo dobrze radził sobie też Noah Kirkwood, a po rzucie Ajdina Penavy pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 54:43.

Po przerwie Marcis Steinbergs i Retin Obasohan starali się zmniejszać straty, co po części rzeczywiście się udawało. Teraz to zespół trenera Ainarsa Bagatskisa miał problemy z powrotem do swojej gry. Po trójce Pierre’a Orioli goście wychodzili na prowadzenie, ale Aleksander Wiśniewski doprowadził do remisu po 30 minutach - po 64. Czwarta kwarta znowu była bardzo wyrównana, chociaż gospodarze potrafili wychodzić na prowadzenie - np. trzypunktowe po trafieniu Noaha Kirkwooda. Później Obasohan i Oriola zmieniali jednak ponownie sytuację. Ostatecznie BAXI Manresa wygrała 96:90.

WKS Śląsk Wrocław - BAXI Manresa 90:96 (25:21, 29:22, 10:21, 26:32)

WKS Śląsk: Kirkwood 19, Gray 17, Urbaniak 16, Djordjević 12, Nizioł 9, Wiśniewski 6, Penava 4, Sanon 4, Kulikowski 3, Nunez 0, Czerniewicz 0.

BAXI: Ubal 21, Brooks 19, Oriola 14, Obasohan 12, Steinbergs 9, Reyes 7, Akobundu-Ehiogu 4, Olinde 3, Gaspa 2, Bassas 2, Golden 2, Knudsen 1.

plk.pl