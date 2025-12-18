KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Relacja live i wynik na żywo
Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube to jeden z czwartkowych meczów w ramach Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Warta to kolejny polski klub, którego celem jest historyczny triumf w KMŚ. Wcześniej tej sztuki próbowali dokonać siatkarze PGE Skry Bełchatów, którzy zdobyli dwa srebrne oraz brązowy medal. Również ekipa Jastrzębskiego Węgla ma w swoim dorobku srebrny krążek.
Podopieczni Michała Winiarskiego zaczęli tegoroczny turniej w Brazylii od pokonania brazylijskiego Volei Renata 3:2, a następnie katarskiego Al-Rayyan 3:0.
Trzecim rywalem jest Praia Clube z Brazylii. Siatkarze tej drużyny najpierw zwyciężyli Al-Rayyan bez straty seta, a potem ulegli Volei Renata 1:3.
W zmaganiach KMŚ bierze udział osiem drużyn podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Awans do półfinału wywalczą dwie najlepsze z poszczególnych grup.
