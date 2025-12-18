KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Relacja live i wynik na żywo

Warta to kolejny polski klub, którego celem jest historyczny triumf w KMŚ. Wcześniej tej sztuki próbowali dokonać siatkarze PGE Skry Bełchatów, którzy zdobyli dwa srebrne oraz brązowy medal. Również ekipa Jastrzębskiego Węgla ma w swoim dorobku srebrny krążek.

Podopieczni Michała Winiarskiego zaczęli tegoroczny turniej w Brazylii od pokonania brazylijskiego Volei Renata 3:2, a następnie katarskiego Al-Rayyan 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: KMŚ: Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Trzecim rywalem jest Praia Clube z Brazylii. Siatkarze tej drużyny najpierw zwyciężyli Al-Rayyan bez straty seta, a potem ulegli Volei Renata 1:3.

W zmaganiach KMŚ bierze udział osiem drużyn podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. Awans do półfinału wywalczą dwie najlepsze z poszczególnych grup.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Praia Clube na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport