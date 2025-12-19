Przedświąteczny klasyk! Mecz PlusLigi na żywo

Starcia warszawsko-bełchatowskie to już klasyk PlusLigi, chociaż oba zespoły apogeum swoich możliwości osiągały w różnym okresie. Skra chciałaby nawiązać do swojej dominacji z pierwszej dekady XXI wieku, natomiast Projekt właśnie teraz, a w zasadzie od kilku lat tworzy swoją historię opartą na medalach mistrzostw Polski i nie tylko.

Jest spora szansa, że jednym i drugim uda się zrealizować wspólny cel w tym sezonie, ponieważ zarówno Skra, jak i Projekt spisują się w pierwszej części rozgrywek bardzo dobrze. Bełchatowianie odnieśli już dziewięć zwycięstw i ponieśli zaledwie trzy porażki. Z kolei warszawianie rozegrali jedno spotkanie mniej, mając na koncie także dziewięć wygranych oraz dwie porażki.

Warto dodać, że ekipa ze stolicy 10 grudnia zainaugurowała zmagania w Lidze Mistrzów i wygrała u siebie z Leuven 3:0.

W poprzednim sezonie Skra i Projekt rywalizowały ze sobą czterokrotnie. W rundzie zasadniczej PlusLigi warszawianie wygrali u siebie 3:2 oraz na wyjeździe 3:1. Z kolei w ćwierćfinale play-off pokonali bełchatowian u siebie 3:0 oraz 3:2 na ich parkiecie.

KN, Polsat Sport