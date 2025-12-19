Wszystko jasne. Oto nowy selekcjoner reprezentacji Czech
Miroslav Koubek został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Czech - ogłosiła federacja. Doświadczony, 74-letni szkoleniowiec poprowadzi tę drużynę w marcowych barażach o awans do mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Jego kontrakt jest ważny do 2028 roku.
Koubek zastąpi Ivana Haska, zwolnionego po październikowej porażce z Wyspami Owczymi 1:2. Czesi zajęli w grupie eliminacji drugie miejsce, za Chorwatami, i zagrają w barażu najpierw z Irlandią, a w razie zwycięstwa - z Danią lub Macedonią Północną.
ZOBACZ TAKŻE: Hiszpanie ujawnili, co szatnia Barcelony myśli o Szczęsnym. Nie do wiary
Drużyna, która z tej ścieżki barażowej awansuje do mundialu, trafi do grupy A z Meksykiem, RPA i Koreą Południową.
Koubek przez trwającą już ponad 40 lat karierę trenerską prowadził głównie kluby w ojczyźnie. W latach 2016-18 był asystentem selekcjonera Karela Jarolima. We wrześniu został zwolniony z Viktorii Pilzno.Przejdź na Polsatsport.pl