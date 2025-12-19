Wszystko jasne. Oto nowy selekcjoner reprezentacji Czech

Koubek zastąpi Ivana Haska, zwolnionego po październikowej porażce z Wyspami Owczymi 1:2. Czesi zajęli w grupie eliminacji drugie miejsce, za Chorwatami, i zagrają w barażu najpierw z Irlandią, a w razie zwycięstwa - z Danią lub Macedonią Północną.

Drużyna, która z tej ścieżki barażowej awansuje do mundialu, trafi do grupy A z Meksykiem, RPA i Koreą Południową.

Koubek przez trwającą już ponad 40 lat karierę trenerską prowadził głównie kluby w ojczyźnie. W latach 2016-18 był asystentem selekcjonera Karela Jarolima. We wrześniu został zwolniony z Viktorii Pilzno.

HP, PAP