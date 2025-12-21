Bartosz Kwolek zabrał głos po ostatnim meczu KMŚ. "Na pewno lepiej..."
Aluron CMC Warta Zawiercie zajęła trzecie miejsce podczas Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025. Tuż po spotkaniu z ekipą Volei Renata głos zabrał Bartosz Kwolek, przyjmujący przedstawiciela PlusLigi.
Bartosz Kwolek: To słodko-gorzki smak, ale lepiej kończyć wygraną i medalem, niż 4. miejscem
Aluron CMC Warta Zawiercie - Volei Renata. Skrót meczu o trzecie miejsce KMŚ
Ceremonia medalowa Aluronu CMC Warty Zawiercie po meczu o brąz KMŚ
Podopieczni Michała Winiarskiego w półfinale musieli uznać wyższość japońskiej ekipy Osaka Bluteon, przegrywając w trzech setach. Ostatecznie z Brazylii wracają z brązowymi medalami - po triumfie w starciu o trzecie miejsce.
- Na pewno lepiej zakończyć turniej zwycięstwem i medalem niż czwartym miejscem i smutkiem - przyznał w rozmowie z Adrianem Brzozowskim.
Niewiele brakowało, a Warta przegrałaby pierwszego seta w starciu z Volei Renata. Ostatecznie Kwolek i spółka zanotowali efektowny powrót, wracając z 21:24 i ostatecznie triumfując 27:25, a następnie 3:0 w całym meczu.
- Słabo weszliśmy w mecz, tak to wyglądało z naszej strony. Trudy półfinału siedziały nam w głowie i pierwszy set dał nam pozytywnego kopa - dodał Kwolek.
