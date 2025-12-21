Bartosz Kwolek zabrał głos po ostatnim meczu KMŚ. "Na pewno lepiej..."

Siatkówka

Aluron CMC Warta Zawiercie zajęła trzecie miejsce podczas Klubowych Mistrzostw Świata siatkarzy 2025. Tuż po spotkaniu z ekipą Volei Renata głos zabrał Bartosz Kwolek, przyjmujący przedstawiciela PlusLigi.

Siatkarz w zielonej koszulce trzyma piłkę do siatkówki.
fot. Cyfrasport
Bartosz Kwolek

Podopieczni Michała Winiarskiego w półfinale musieli uznać wyższość japońskiej ekipy Osaka Bluteon, przegrywając w trzech setach. Ostatecznie z Brazylii wracają z brązowymi medalami - po triumfie w starciu o trzecie miejsce.

 

- Na pewno lepiej zakończyć turniej zwycięstwem i medalem niż czwartym miejscem i smutkiem - przyznał w rozmowie z Adrianem Brzozowskim.

 

Niewiele brakowało, a Warta przegrałaby pierwszego seta w starciu z Volei Renata. Ostatecznie Kwolek i spółka zanotowali efektowny powrót, wracając z 21:24 i ostatecznie triumfując 27:25, a następnie 3:0 w całym meczu.

 

- Słabo weszliśmy w mecz, tak to wyglądało z naszej strony. Trudy półfinału siedziały nam w głowie i pierwszy set dał nam pozytywnego kopa - dodał Kwolek.

 

BS, Polsat Sport
ALURON CMC WARTA ZAWIERCIEBARTOSZ KWOLEKKMŚSIATKÓWKA
