Bartosz Kwolek zabrał głos po ostatnim meczu KMŚ. "Na pewno lepiej..."

Podopieczni Michała Winiarskiego w półfinale musieli uznać wyższość japońskiej ekipy Osaka Bluteon, przegrywając w trzech setach. Ostatecznie z Brazylii wracają z brązowymi medalami - po triumfie w starciu o trzecie miejsce.

- Na pewno lepiej zakończyć turniej zwycięstwem i medalem niż czwartym miejscem i smutkiem - przyznał w rozmowie z Adrianem Brzozowskim.

Niewiele brakowało, a Warta przegrałaby pierwszego seta w starciu z Volei Renata. Ostatecznie Kwolek i spółka zanotowali efektowny powrót, wracając z 21:24 i ostatecznie triumfując 27:25, a następnie 3:0 w całym meczu.

- Słabo weszliśmy w mecz, tak to wyglądało z naszej strony. Trudy półfinału siedziały nam w głowie i pierwszy set dał nam pozytywnego kopa - dodał Kwolek.

BS, Polsat Sport