Jest podium! Świetny występ Polaka w Engelbergu
Kacper Tomasiak zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Awans wywalczyli też pozostali polscy skoczkowie narciarscy: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Maciej Kot i Paweł Wąsek.
Kacper Tomasiak
Kwalifikacje wygrał Niemiec Felix Hoffmann. Tomasiak uzyskał 136 m i otrzymał o 2,9 pkt mniej niż Hoffmann (138,5 m).
Drugie miejsce, z równo punktem straty, zajął lider klasyfikacji generalnej PŚ Słoweniec Domen Prevc (137,5 m).
Stoch (120,5 m) był 29., Kot (123 m) - 33., Kubacki (119 m) - 39., Wąsek (116 m) - 44., a Żyła (113 m) - 47.
Początek konkursu zaplanowano na godzinę 16.