Jest podium! Świetny występ Polaka w Engelbergu

Kacper Tomasiak zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Awans wywalczyli też pozostali polscy skoczkowie narciarscy: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Maciej Kot i Paweł Wąsek.