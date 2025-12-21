Jest podium! Świetny występ Polaka w Engelbergu

Kacper Tomasiak zajął trzecie miejsce w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Awans wywalczyli też pozostali polscy skoczkowie narciarscy: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Maciej Kot i Paweł Wąsek.

Skoczek narciarski w powietrzu, przygotowujący się do lądowania.
fot: PAP
Kacper Tomasiak

Kwalifikacje wygrał Niemiec Felix Hoffmann. Tomasiak uzyskał 136 m i otrzymał o 2,9 pkt mniej niż Hoffmann (138,5 m).

 

Drugie miejsce, z równo punktem straty, zajął lider klasyfikacji generalnej PŚ Słoweniec Domen Prevc (137,5 m).

 

ZOBACZ TAKŻE: Sukces Polaków! Pojadą na mistrzostwa świata

 

Stoch (120,5 m) był 29., Kot (123 m) - 33., Kubacki (119 m) - 39., Wąsek (116 m) - 44., a Żyła (113 m) - 47.

 

Początek konkursu zaplanowano na godzinę 16.

PAP
