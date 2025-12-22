TAURON Liga: ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Siatkówka

ŁKS Commercecon Łódź zagra z DevelopResem Rzeszów w spotkaniu 11. kolejki TAURON Ligi. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.

Pięć siatkarek w białych koszulkach z czerwonymi elementami i numerami na plecach, stojących blisko siebie i rozmawiających.
fot. PAP
Hit jedenastej serii gier TAURON Ligi: ŁKS Commercecon Łódź zmierzy się z DevelopResem Rzeszów

Łodzianki znajdują się w górnej połowie tabeli TAURON Ligi, jednak do najlepszych drużyn strata wynosi już kilka punktów. "Wiewióry" po dziesięciu seriach gier legitymują się bilansem 7:3. Pod koniec listopada ŁKS przegrał dwa mecze z rzędu, najpierw na dystansie pięciu setów z BKS-em BOSTIK Bielsko-Biała, a następnie "do zera" w derbach miasta z Budowlanymi. Ostatnie trzy konfrontacje były już dużo lepsze i podopieczne trenera Chylińskiego wygrały każdą z nich.

ZOBACZ TAKŻE: Poznaliśmy drużynę marzeń KMŚ 2025! Jeden siatkarz z Zawiercia wyróżniony


Mistrz Polski gra jak na mistrza przystało i potknął się w ligowej kampanii tylko raz. DevelopRes w 3. kolejce przegrał z Budowlanymi 2:3. Dla rzeszowianek była to również jedyna strata punktów, w pozostałych meczach rozstrzygały o wyniku spotkania na swoją korzyść w trzech bądź czterech setach. W ostatnich trzech potyczkach we wszystkich rozgrywkach faworyt do ponownego mistrzostwa nie stracił choćby seta.

Spotkanie ŁKS-u z DevelopResem będzie wielkim hitem jedenastej serii gier. Naprzeciwko siebie staną wicemistrzynie i mistrzynie kraju. Rzeszowianki w minionej kampanii pewnie sięgnęły po złoto, triumfując w finałowej serii 3:0. Dodatkowo obie ekipy spotkały się jeszcze na początku sezonu w ramach Superpucharu Polski, ponownie lepszy był faworyt przedświątecznej rywalizacji.

Kiedy mecz ŁKS - DevelopRes? Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów w poniedziałek, 22 grudnia, o godzinie 17.30 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.

ST, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KS DEVELOPRES RZESZÓWŁKS COMMERCECON ŁÓDŹSIATKÓWKATAURON LIGA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Kwolek: To słodko-gorzki smak, ale lepiej kończyć wygraną i medalem, niż 4. miejscem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 