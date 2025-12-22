TAURON Liga: ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream

Łodzianki znajdują się w górnej połowie tabeli TAURON Ligi, jednak do najlepszych drużyn strata wynosi już kilka punktów. "Wiewióry" po dziesięciu seriach gier legitymują się bilansem 7:3. Pod koniec listopada ŁKS przegrał dwa mecze z rzędu, najpierw na dystansie pięciu setów z BKS-em BOSTIK Bielsko-Biała, a następnie "do zera" w derbach miasta z Budowlanymi. Ostatnie trzy konfrontacje były już dużo lepsze i podopieczne trenera Chylińskiego wygrały każdą z nich.





Mistrz Polski gra jak na mistrza przystało i potknął się w ligowej kampanii tylko raz. DevelopRes w 3. kolejce przegrał z Budowlanymi 2:3. Dla rzeszowianek była to również jedyna strata punktów, w pozostałych meczach rozstrzygały o wyniku spotkania na swoją korzyść w trzech bądź czterech setach. W ostatnich trzech potyczkach we wszystkich rozgrywkach faworyt do ponownego mistrzostwa nie stracił choćby seta.





Spotkanie ŁKS-u z DevelopResem będzie wielkim hitem jedenastej serii gier. Naprzeciwko siebie staną wicemistrzynie i mistrzynie kraju. Rzeszowianki w minionej kampanii pewnie sięgnęły po złoto, triumfując w finałowej serii 3:0. Dodatkowo obie ekipy spotkały się jeszcze na początku sezonu w ramach Superpucharu Polski, ponownie lepszy był faworyt przedświątecznej rywalizacji.

Kiedy mecz ŁKS - DevelopRes? Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - KS DevelopRes Rzeszów w poniedziałek, 22 grudnia, o godzinie 17.30 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.

ST, Polsat Sport