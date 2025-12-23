Dramatyczny wypadek siostry Leo Messiego. Chwile grozy tuż przed ślubem
Maria Sol Messi uległa niebezpiecznemu wypadkowi samochodowemu. Kobieta, która miała niedługo brać ślub, odniosła poważne obrażenia.
- Siostra argentyńskiego piłkarza uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu
- Kobieta zasłabła za kierownicą i uderzyła w ścianę
- Jej ślub zaplanowany na początek przyszłego roku zostaje przełożony
- Jej narzeczonym jest Julian Arellano ze sztabu Interu Miami U-19
Jak donosi Daily Mirror, siostra argentyńskiego piłkarza uległa poważnemu wypadkowi. Kobieta miała zasłabnąć podczas kierowania pojazdem i uderzyć w ścianę. Argentynka, na skutek niefortunnego zdarzenia, ma mieć złamane dwa kręgi, liczne poparzenia oraz złamaną piętę i nadgarstek.
Informacje o stanie zdrowia kobiety w rozmowie z dziennikarzem Angelem De Brito przekazała matka poszkodowanej, Celia Maria Cuccittini.
Siostra piłkarza Interu Miami miała na początku przyszłego roku brać ślub w argentyńskim Rosario. Jej wybrankiem jest Julian Arellano, członek sztabu drużyny Interu Miami do lat dziewiętnastu. Teraz wiadomo, że cała ceremonia, z uwagi na stan kobiety, będzie musiała zostać przełożona.
Maria Sol Messi jest dosyć anonimowa w świecie show-biznesu. Kobieta skupia się głównie na projektach modowych oraz tworzeniu własnej marki.Przejdź na Polsatsport.pl