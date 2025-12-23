FC Barcelona pożegnała piłkarza. Brazylijczyk kończy karierę

Rafinha jest bratem innego dobrze znanego piłkarza - Thiago Alcantary, który w odróżnieniu od Rafaela reprezentował Hiszpanię. Bracia we dwójkę dorastali w słynnej akademii Barcelony. 32-latek w barwach "Blaugrany" zadebiutował jeszcze jako nastolatek, jednak nigdy nie odegrał w niej kluczowej roli. Przez dziewięć lat w klubie zagrał w 90 meczach i strzelił 12 bramek, ale może pochwalić się trzema mistrzostwami Hiszpanii oraz zwycięstwem w Lidze Mistrzów.





Środkowy pomocnik w międzyczasie dwukrotnie był wypożyczany do Celty Vigo i raz do Interu Mediolan. Jego przygoda z "Dumą Katalonii” ostatecznie dobiegła końca pod koniec 2020 roku. Rafinha, podobnie jak swego czasu Neymar i Leo Messi, zamienił Barcelonę na PSG. W barwach paryskiej ekipy Brazylijczyk zagrał w 39 spotkaniach, był również wypożyczony do hiszpańskiego Realu Sociedad.

Ostatnim klubem w bogatej karierze 32-latka było katarskie Al-Arabi SC. Rafinha był piłkarzem tej ekipy w latach 2022–2024. Od lipca zeszłego roku pomocnik pozostawał bez klubu.





Barcelona zdecydowała się na miły gest i pożegnała swojego wychowanka, który zakończył przygodę z futbolem.





"Dziękujemy za twoją grę oraz za bronienie naszych barw z dumą i zaangażowaniem" - przekazał oficjalny profil Barcelony na portalu X, załączając zdjęcie Brazylijczyka z trofeum za mistrzostwo Hiszpanii.

ST, Polsat Sport