Tego w futbolu jeszcze nie było! Mistrzowie Francji szykują szaloną ofertę

Sezon 2025 okazał się dla Paryżan absolutnie przełomowy. Zespół nie tylko zdominował krajowe rozgrywki, sięgając po mistrzostwo i Puchar Francji, ale przede wszystkim wywalczył upragniony, pierwszy w historii klubu triumf w Lidze Mistrzów. Klubową gablotę uzupełniły także Superpuchar Europy oraz Puchar Interkontynentalny.

To właśnie hiszpański szkoleniowiec stworzył ten niezwykle zgrany kolektyw. Sukcesy drużynowe przełożyły się także na wiele nagród indywidualnych, m.in. Ousmane Dembele odebrał Złotą Piłkę oraz statuetkę FIFA The Best dla najlepszego piłkarza 2025 roku, a sam Enrique został uznany przez FIFA za trenera roku.

Choć obecna umowa 55-latka wygasa dopiero w 2027 roku, działacze PSG nie zamierzają zwlekać z zabezpieczeniem przyszłości zespołu. Według doniesień dziennika "AS", szkoleniowiec ma wkrótce otrzymać propozycję kontraktu bezterminowego. W praktyce taka "dożywotnia umowa" byłaby absolutnym ewenementem. Jeśli były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii zaakceptuje te warunki, stanie się pierwszym trenerem w dziejach futbolu pracującym na takich zasadach.