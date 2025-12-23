Zmarł ceniony szkoleniowiec. Wielka strata dla polskiej lekkoatletyki
Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował, że we wtorek w wieku 84 lat zmarł ceniony wrocławski szkoleniowiec specjalizujący się w konkurencjach rzutowych Czesław Kotwica.
Nie żyje Czesław Kotwica
Pracował nie tylko z zawodnikami klubów Dolnego Śląska, ale także kadry narodowej.
ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje mistrz olimpijski
Pod jego opieką byli m.in. olimpijczyk z Moskwy w rzucie oszczepem Dariusz Adamus, a w ostatnich latach medalistka mistrzostw Europy w rzucie dyskiem Joanna Wiśniewska, kulomiot Jakub Szyszkowski czy inna dyskobolka Wioletta Potępa.
Za swoje osiągnięcia został odznaczony srebrną (1972) oraz złotą (1978) honorową odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.Przejdź na Polsatsport.pl