Zmarł ceniony szkoleniowiec. Wielka strata dla polskiej lekkoatletyki

Polski Związek Lekkiej Atletyki poinformował, że we wtorek w wieku 84 lat zmarł ceniony wrocławski szkoleniowiec specjalizujący się w konkurencjach rzutowych Czesław Kotwica.

Jasny płomień świecy na ciemnym tle.
fot: PAP
Nie żyje Czesław Kotwica

Pracował nie tylko z zawodnikami klubów Dolnego Śląska, ale także kadry narodowej.

 

Pod jego opieką byli m.in. olimpijczyk z Moskwy w rzucie oszczepem Dariusz Adamus, a w ostatnich latach medalistka mistrzostw Europy w rzucie dyskiem Joanna Wiśniewska, kulomiot Jakub Szyszkowski czy inna dyskobolka Wioletta Potępa.

 

Za swoje osiągnięcia został odznaczony srebrną (1972) oraz złotą (1978) honorową odznaką Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

PAP
